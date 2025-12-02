Szijjártóék megtagadták a Venezuelával kötött megállapodások kiadását

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium nem adta ki a 2023-ban Venezuelával kötött megállapodásokat Panyi Szabolcs újságírónak. A Direkt36 munkatársa azután fordult közérdekű adatigényléssel a minisztériumhoz, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök Donald Trump drogellenes hadjáratának célpontjává vált.
A minisztérium azért utasította el Panyi kérését, mert az információk kiadása „Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes érvényesítését vagy nemzetbiztonsági érdekeit veszélyeztetné”.
Panyi azt írta a Facebookon, „a Szijjártó-féle magyar diplomácia sajátossága, hogy gyakorlatilag bárhol és bárkivel üzletelni akar, még a legkeményebb diktatúrákkal is – miközben a hagyományos, demokratikus szövetségeseket mellőzi, sőt időnként nyíltan sértegeti és provokálja. A külpolitikai tervezés igen sajátos logika mentén történik, ebben az esetben például valamilyen oknál fogva komolyan gondolták: Magyarország egyszerre dörgölőzhet Trump csapatához és az általuk ősellenségként kezelt Maduróhoz.”
Szijjártó Péter és delegációja 2023 novemberében írt alá több együttműködési megállapodást a venezuelai kormánnyal a tudomány és technológia, az olaj- és gázipar, a felsőoktatás és a mezőgazdaság területén. Panyi ezeket a dokumentumokat kérte ki a minisztériumtól, és arra is kíváncsi volt, kik vettek részt a tárgyalásokon.
Szijjártó látogatásakor egyébként arról írt, hogy egyetértettek Maduróval abban, hogy az akkori világpolitikai változások közepette választott vezetők legfőbb felelőssége, hogy megőrizzék országaik szuverenitását és ellenálljanak a külső beavatkozási kísérleteknek.
Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.
„Gyorsnak kell itt lennünk, hiszen a nyitás is gyorsan zajlik, és ahogyan látjuk a nyugat-európaiakat, az amerikaiakat, szeretnek elsők lenni. Fontos, hogy mi is itt legyünk a legelején” – mondta a külügyminiszter, akit a látogatásra elkísértek a MOL képviselői is.