Szijjártóék megtagadták a Venezuelával kötött megállapodások kiadását

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium nem adta ki a 2023-ban Venezuelával kötött megállapodásokat Panyi Szabolcs újságírónak. A Direkt36 munkatársa azután fordult közérdekű adatigényléssel a minisztériumhoz, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök Donald Trump drogellenes hadjáratának célpontjává vált.

A minisztérium azért utasította el Panyi kérését, mert az információk kiadása „Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes érvényesítését vagy nemzetbiztonsági érdekeit veszélyeztetné”.

Panyi azt írta a Facebookon, „a Szijjártó-féle magyar diplomácia sajátossága, hogy gyakorlatilag bárhol és bárkivel üzletelni akar, még a legkeményebb diktatúrákkal is – miközben a hagyományos, demokratikus szövetségeseket mellőzi, sőt időnként nyíltan sértegeti és provokálja. A külpolitikai tervezés igen sajátos logika mentén történik, ebben az esetben például valamilyen oknál fogva komolyan gondolták: Magyarország egyszerre dörgölőzhet Trump csapatához és az általuk ősellenségként kezelt Maduróhoz.”

Szijjártó Péter és Nicolás Maduro 2023 novemberében Fotó: MARTON_KIRALY/ALL_RIGHTS_RESERVED

Szijjártó Péter és delegációja 2023 novemberében írt alá több együttműködési megállapodást a venezuelai kormánnyal a tudomány és technológia, az olaj- és gázipar, a felsőoktatás és a mezőgazdaság területén. Panyi ezeket a dokumentumokat kérte ki a minisztériumtól, és arra is kíváncsi volt, kik vettek részt a tárgyalásokon.

Szijjártó látogatásakor egyébként arról írt, hogy egyetértettek Maduróval abban, hogy az akkori világpolitikai változások közepette választott vezetők legfőbb felelőssége, hogy megőrizzék országaik szuverenitását és ellenálljanak a külső beavatkozási kísérleteknek.