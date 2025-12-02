Trump kegyelme után elhagyta a börtönt a drogkereskedelem miatt 45 évre ítélt volt hondurasi elnök

Donald Trump kegyelmet adott Honduras volt elnökének, Juan Orlando Hernándeznek, akit tavaly egy amerikai bíróság kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt 45 év börtönbüntetésre ítélt.

Hernández ügyvédje kedden jelentette be, hogy Trump hétfő este kegyelmet adott a volt hondurasi elnöknek, aki nem sokkal később elhagyta a nyugat-virginiai börtönt, ahol fogva tartották.

Trump november 28-án jelentette be, hogy hamarosan kegyelmet ad Hernándeznek. Akkor azt írta, hogy Hernándezzel „nagyon keményen és igazságtalanul bántak”.

Juan Orlando Hernández 2017-ben Fotó: ORLANDO SIERRA/AFP

Hernández 2014 és 2022 között volt Honduras elnöke. 2022 áprilisában adták ki az Egyesült Államoknak, ahol egy erőszakos drogkereskedelmi hálózat irányítása miatt állították bíróság elé. Azzal vádolták, hogy több száz tonna kokaint segített az USA-ba juttatni. Két évvel később egy New York-i esküdtszék elítélte az Egyesült Államokba történő kokain csempészésére irányuló összeesküvésben, valamint gépfegyverek birtoklásában. 45 évet kapott. (via The New York Times)