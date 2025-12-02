Választókerületekre lebontott pénzgyűjtő akciót indít majd a Tisza, hogy mindenki célirányosan támogathassa a saját körzetében induló jelölt kampányát

Magyar Péter a jánossomorjai országjáró fórumán röviden beszélt a Tisza Párt kampánystratégiájáról. A téma azért jött fel, mert Magyar állítása szerint kapott egy írásbeli kérdést az egyik laptól, hogy az átláthatóság miatt mondja meg, mennyit költ majd a párt a kampányra.

Magyar azt mondta, hogy az eddig kapott adományaikból éppen, hogy kijönnek. Hamarosan viszont indítanak majd egy központi pénzgyűjtő akciót, a 106 egyéni választókerületre lebontva. Az akcióban a választókerületi lakosok célirányosan tudják támogatni a saját körzetükben induló tiszás jelölt kampányát. A bejövő pénzt szórólapokra, pultokra és más dolgokra költik majd.

Magyar Péter egy korábbi fórumán Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar azt is elmondta, hogy nem lesznek óriásplakátjaik a kampányban. Azért, mert nem hisznek a vizuális környezetszennyezésben, és nem akarják megijeszteni a gyerekeket különböző politikusokkal. A közvetlen kapcsolatban hisznek, inkább beszélgetnek az emberekkel.