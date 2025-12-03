Az USA 19 ország állampolgárai számára felfüggeszti a bevándorlási kérelmek vizsgálatát

Bejelentette az amerikai kormányzat kedden, hogy 19 ország állampolgárainak esetében felfüggeszti az összes bevándorlási kérelem vizsgálatát. Részben olyan országokról van szó, amelyekből idén nyáron már részlegesen megtiltották az Egyesült Államokba való beutazást, ezek Afganisztán, Mianmar, Csád, a Kongói Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen. Az ő esetükben most ezt a rendelkezést szigorították tovább. Rajtuk kívül a mostani listára felkerült még Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togo, Türkmenisztán és Venezuela.

A Fehér Ház által kiadott dokumentumban indoklásként egyebek között a múlt héten Washingtonban elkövetett támadásra hivatkoztak, amelyben a Nemzeti Gárda egy tagja életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült. Az elkövetőt, egy afgán férfit – akit korábban a CIA képzett ki, és Afganisztánban az USA-nak dolgozott – már letartóztatták.

Korábban azok, akik a tilalom életbe lépése előtt már az Egyesült Államokban tartózkodtak, mentesültek az intézkedések alól. A mostani döntés azonban azt jelenti, hogy immár ők is fokozott hatósági ellenőrzésre számíthatnak, függetlenül attól, mikor érkeztek.

A hivatalos közlés szerint a benyújtott kérelmeket felfüggesztik, és a felsorolt országból érkező összes bevándorló „alapos, ismételt átvizsgálását” rendelik el annak érdekében, hogy „teljes mértékben felmérjenek minden nemzetbiztonsági és közbiztonsági fenyegetést”.

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

„Az azonosított kockázatok és az amerikai lakosságot fenyegető veszélyek fényében az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata szükségesnek tartja az összes, 2021. január 20. után belépett, magas kockázatú országokból származó bevándorló átfogó újraellenőrzését, valamint szükség esetén újabb személyes meghallgatásukat” – áll a közleményben.

Hogy mit tekintenek majd fenyegetésnek, azt nem tudni pontosan. Donald Trump kedden a szomáli bevándorlók ellen azzal érvelt, hogy ők „hulladékok”, akik „csak panaszkodnak, és semmit sem csinálnak”.

Sharvari Dalal-Dheini, az Amerikai Bevándorlási Ügyvédek Szövetségének kormánykapcsolatokért felelős igazgatójának közlése szerint szervezetükhöz már érkeztek jelentések törölt állampolgársági eskütételekről és interjúkról a beutazási tilalommal sújtott országokból származó kérelmezőkkel kapcsolatban. Januári hivatalba lépése óta Donald Trump elnök kormányzata kiemelt témaként kezeli a bevándorlás korlátozását. (MTI, ABC)