Nehéz meccsen, de legyőzte Romániát a női kéziválogatott

Küzdelmes meccsen 34-29-re legyőzte Romániát a magyar női kézilabda-válogatott, ezzel továbbra is veretlen a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

A csoportkörben Svájcot, Szenegált és Iránt is legyőztük, így a maximális négy ponttal jutottunk a középdöntőbe. A románokkal a tavalyi Európa-bajnokságon – amin bronzérmet szerzett a csapat – is játszottunk, akkor 37–29-re nyertünk.

Klujber Katrin Románia ellen Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Ezt a meccset a korábbiakkal ellentétben végre már jól kezdtük, Szemerey Zsófia védéseinek, Kuczora Csenge és Klujber Katrin átlövéseinek, valamint Falusi-Udvardi Laura szélső góljainak köszönhetően a 11. percben már 8-5-re, Tóvizi Petra betörése után pedig 10-5-re vezettünk. A románok kapust cseréltek, Bianca Curment nagyon jól állt be – az első 5 lövésből 4-et fogott –, és Sorina Grozav is elkezdte szórni a gólokat. Sok kiállítást is kaptunk, amivel megadtuk nekik a lehetőséget a felzárkózásra, így 18-16-os magyar vezetéssel mentek szünetre a csapatok.

A második félidőt nagyon idegesen kezdtük, pontatlanul játszottunk, a több mint 5 perces gólcsendet végül Vámos Petra törte meg. A kapuban mi is cseréltünk, Janurik Kinga fontos helyzetekben védett nagyot, így nem tudtak egyenlíteni a románok, sőt, Falusi-Udvardi góljával újra három góllal (25-22) vezettünk a 44. percben.

Tóvizi Petra a románok elleni meccsen. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az előnyt Albek Anna az 50. percben négygólosra növelte, és ugyan megpróbáltak visszazárkózni a románok, Hársfalvi Júlia az 59. percben a szélről eldöntötte a mérkőzést. Nehéz meccs volt, de az utolsó percekben azért már nem kellett izgulnunk, ötgólos (34-29) siker lett a vége.

A magyar csapat pénteken 18 órától Japán, majd vasárnap 20:30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes Dánia ellen játszik. A középdöntős csoport első és második helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe.