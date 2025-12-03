Vádat emeltek a lánya zaklatójának nyakát megvágó férfi ellen

Emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki sniccerrel megvágta a lányát zaklató férfi nyakát a kerepesi HÉV-megállóban. A zaklatót szeméremsértéssel és garázdasággal vádolták meg.

2024 februárjában a gödöllői HÉV-en utazott egy 21 éves nő, akit három ismeretlen férfi zaklatni kezdett. A nő felhívta az apját, aki a megállóba sietett, és felelősségre vonta a három férfit, majd dulakodni kezdtek, az apa pedig a nála lévő sniccerrel megvágta az egyik férfi nyakát. A lány apja azonnal értesítette a mentőket.

A zaklató sérülése több hét alatt gyógyult, az ügyészség közleménye szerint „csak a véletlennek köszönhető, hogy nem halt meg”.

Az apa később az RTL-nek azt mondta, nem sajnálja, amit tett, és újra megtenné, ha a gyerekét meg kellene védenie. „Odaálltam eléjük, hogy ne menjenek tovább, várjuk meg a rendőrséget, illetve felelősségre vontam őket, mint minden apa, hogy képzelik ezt, hogy az én lányommal ezt csinálják. Abban a pillanatban már ütött az első felém.”

A lányát védő apát most emberölés kísérletével, a zaklató férfit szeméremsértéssel és garázdasággal vádolják. A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

(MTI)