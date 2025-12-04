Magyar Péter 700 ezer rászoruló családnak ígért százezer forintos iskolakezdési támogatást

„A Tisza-kormány az egyik első intézkedésével 70 milliárd forintot fog elkülöníteni a költségvetésben, és bevezetjük 700 ezer szegény sorban élő családnak a százezer forintos iskolakezdési támogatást. Mindenki meg fogja kapni 2026 augusztusában” – mondta Magyar Péter Tarnazsadányban, az országjáró programja hevesi állomásán. Magyar utalt rá, hogy jelenleg is létezik ilyen támogatási forma: az Orbán-kormány a „Szülőföldön magyarul” program keretében tavaly óta a határon túli általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak fejenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást oszt ki. A Tisza elnöke azt mondja, ezt a programot is megtartják, de a hazai rászorúlóknak is ígéretet tett.

Magyar Péter szóba hozta azt is, hogy a megválasztott egyéni körzetes jelöltek között nincs roma származású ember. „Én személy szerint sajnálom, hogy végül a végleges jelöltek közé nem került be magát romának valló honfitársunk, ezért a Tisza elnöksége úgy határozott, hogy legalább 10 százalék olyan jelölt lesz, aki magát romának vallja” – mondta. Hangsúlyozta, hogy a listán befutó helyeken jelölik őket. „Legalább öt roma származású honfitársunk bent fog ülni a magyar országgyűlésben”.