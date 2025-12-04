Sportújságíró, elöljárónak tisztelegj!

Eddig észre sem vettük, pedig: rendszerszintű változások történtek a magyar sportújságíró-társadalomban. A közeg egészét újraformáló fejlemények tényéről egy protokolláris eseményről szóló híradás rántotta le a leplet véletlenszerűen, ami a Nemzeti Sport hasábjain jelent meg szerda este. (Sportos lepellerántásban amúgy erős ez a hét, Szijjártó Péter külügyminiszter is jeleskedett ebben kedden korán reggel, a lehető legideálisabb időpontban.)

Az NS „tudósításából” feketén-fehéren kiderült:

Ők a következők: Szöllősi György sportnapilap-főszerkesztő, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke és Csisztu Zsuzsa MSÚSZ alelnök. A fotón kevésbé vagy máshogy elöljárók is láthatók, Sulyok mellett ott van Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint Nagy Tímea és Détári Lajos, az úgynevezett Nemzeti Sportgála úgynevezett nagykövetei.

Az elöljáró kifejezés három dolgot jelenthet.

1. bevezető szöveg, rész. Olyan bevezető írásos vagy szóbeli rész, ami megelőzi a fő tartalmat, és felkészíti a hallgatóságot vagy olvasót a témára. Pl.: „Elöljáróban ecsetelte az előzményeket.”

2. nyelvtani fogalom (elöljárószó). Olyan szó (pl. „alatt”, „felett”, „után”), ami egy főnév vagy névmás előtt áll, és kifejezi a köztük lévő viszonyt (pl. hely, idő, ok). A magyar nyelvben ezeket a szavakat viszonyszóknak is nevezik. Például: „A labda az asztal alatt van.”

3. vezető, felettes személy. Olyan személy, aki egy szervezetben vagy csoportban vezető pozícióban van, döntéseket hoz, felügyel és irányítja az alárendeltjeit. Pl.: „A katonák felállnak, amikor egy elöljáró belép a helyiségbe.”

Jelen esetben az 1. és a 2. pont elvethető, csak a 3. pont jöhet szóba. Személy szerint szerencsémnek érzem, hogy bár a 90-es években, focivilágos koromban – úgy emlékszem – egy ideig tagja voltam a MSÚSZ-nak, illetve a nemzetközi sportújságíró-szövetségnek, az AIPS-nek is, ezzel rég felhagytam. Nem lenne kellemes az évtizedek óta tartó civil élet után ismét hozzászokni a drillhez és az irányítottsághoz, pláne az egyenruhához, nem állna jól se rajtam, se nekem. Nem irigylem a kollégákat, akiknek nincs most választásuk, alárendelt sportújságíróként köti őket a fegyelem.

Amennyiben érkeznek friss információk a sportújságíró-közösség ráncba szedésének egyéb tartalmi elemeiről, a rendszer vertikális és horizontális felépítéséről, egyáltalán, az elöljárók részletes elképzeléseiről, be fogunk számolni azokról is.