Trump megint bizonytalannak látja a békét Ukrajnában

Az ukrajnai béketárgyalások jövője bizonytalan – mondta Donald Trump amerikai elnök, miután az általa „meglehetősen jónak” nevezett tárgyalások Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai küldöttek között nem hoztak áttörést.

Kedden 5 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff amerikai különmegbízott, és Trump veje, Jared Kushner. Csütörtökön az ukrán főtárgyalóval, Rustem Umerovval beszélnek majd.

Trump szerdán az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, Witkoff és Kushner benyomása az volt, hogy Putyin be szeretné fejezni a háborút, de korai még arról beszélni, mi lesz, mert ez két félen múlik.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Trump szerint az Egyesült Államok „elég jól kidolgozott tervet készített [Ukrajnával]”.

A Kreml szerdán azt közölte, Putyin elfogadott néhány, az ukrajnai háború befejezését célzó amerikai javaslatot, és hajlandó tovább dolgozni a kompromisszum megtalálásán, de „még nem sikerült kompromisszumra jutni”. (Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov a tárgyalás után arra a kérdésre, hogy közelebb vagy távolabb került-e a béke, azt válaszolta: „határozottan nem távolabb.”)

A felek megállapodtak abban, nem hozzák nyilvánosságra a Kremlben folytatott megbeszélések tartalmát, de legalább egy jelentős akadály áll még a megállapodás útjában: a négy, Oroszország által részben megszállt ukrán régió sorsa.

Egy orosz tisztviselő újságíróknak azt mondta, hogy „eddig nem sikerült kompromisszumot találni” a területi kérdésről, amely nélkül a Kreml „nem lát megoldást a válságra”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta, hogy feladják az Oroszország által elfoglalt területeket, és szerdán azt mondta, hogy csapata az Egyesült Államokban tartandó találkozókra készül, a párbeszéd Trump képviselőivel folytatódik.

„Csak Ukrajna érdekeinek figyelembevételével lehetséges a méltóságteljes béke” – mondta.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha ennél keményebben fogalmazott, felszólította Putyint, hogy „ne pazarolja tovább a világ idejét”.

A tárgyalások egy Kijev számára nehéz időszakban zajlanak, hiszen egyrészt az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányával kell szembenézniük – Andrij Jermak kabinetfőnök le is mondott, miután a korrupcióellenes nyomozók átkutatták otthonát -, másrészt a keleti fronton területeket veszítenek. Az orosz előrenyomulás felgyorsult, Putyin pedig közölte, készen áll arra, hogy elfoglalja a többi területet is, amelyet orosznak tart, és amit Zelenszkij nem hajlandó átadni.

Az amerikai-orosz tárgyalásokon résztvevő Jurij Uszakov, a Kreml tanácsadója szerint „a tárgyalások előrehaladását és jellegét befolyásolták az orosz hadsereg elmúlt hetekbeli sikerei a fronton.” (Guardian, BBC)