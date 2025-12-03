Putyin öt órán át tárgyalt az amerikaiakkal, az orosz elnök tanácsadója szerint „határozottan nem távolabb” került a béke

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja öt órán át tárgyaltak Moszkvában, hogy megvitassák Donald Trump amerikai béketervét. Ott volt Trump veje, Jared Kushner is, illetve Kirill Dmitrijev elnöki megbízott és Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov. Utóbbi volt az, aki a Meduza beszámolója szerint a kérdésre, hogy a tárgyalás után közelebb vagy távolabb került-e a béke, azt válaszolta: „Határozottan nem távolabb.”

Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA/AFP

Usakov szerint a tárgyalás egyébiránt „nagyon hasznos, konstruktív és tartalmas” volt, áttekintették az amerikaiak által benyújtott dokumentumokat, és azt mondta, a Kreml „egyetértett néhány ponttal, de néhány dolgot kritizáltunk”. Ehhez pedig hozzátette, hogy mindenki számára világos legyen: „Még nem jutottunk kompromisszumos változatra. Sok munka áll még előttünk.”

Annyit még sikerült elmondania, hogy a moszkvai találkozón „konkrét területi kérdéseket vitattak meg”, „amelyek nélkül” az orosz fél „nem lát megoldást a válságra”.

„Kompromisszum még nem született, de néhány amerikai javaslat többé-kevésbé elfogadhatónak tűnik, meg kell vitatni őket. Néhány, nekünk felajánlott megfogalmazás nem elfogadható. A munka folytatódik” – mondta Usakov.

Fél nappal korábban, Putyin kedd reggel még Szijjártóra hivatkozva megfenyegette Európát: Az orosz vezetőt arról kérdezték, mit szól Szijjártó Péter kijelentéséhez, miszerint „a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Európa és Oroszország között”. Putyin erre reagálva azt mondta: „Nem fogunk háborúzni Európával, ezt már százszor elmondtam. De ha Európa hirtelen úgy dönt, hogy harcolni akar, és elkezdi, akkor most készen állunk.”

Az amerikai delegáció a Moszkvából való távozása óta nem nyilatkozott. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfőn még azt mondta, hogy az amerikai béketerven sokat csiszoltak, ezért optimisták a végeredményt illetően.