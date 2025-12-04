Újabb kutatás szerint zárul az olló a Tisza és a Fidesz között

A Závecz Research Intézet november végén végzett közvélemény-kutatása alapján a teljes népességben 5, míg a biztos választási részvételt ígérő pártválasztók között 9 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt.

A Tisza októberhez hasonlóan 35 százalékponton áll a teljes népességben, a Fidesz 29-ről 30 százalékpontra erősödött. A kutatás szerint a Tisza tábora 2 millió 800 ezer fős, a kormánypárté pedig 2 millió 400 ezer fős. A Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció (DK) egyaránt 4 százalékponton áll, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) pedig 3 százalékponton. A pártot választani nem tudók aránya 23 százalék, 1 százalékpontot nőtt októberhez képest.

A biztos részvételt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza 47 százalékponton áll, a Fidesz pedig 38 százalékponton. A Tisza támogatottsága egy százalékponttal csökkent, a Fideszé ugyanennyivel növekedett októberhez képest, de ezek hibahatáron belüli változások. A két nagy párton kívül még három párt esélyes a bejutásra, a Mi Hazánk az aktív szavazók körében 5 százalékponton, a DK és az MKKP egyaránt 4 százalékponton áll.

Az adatfelvétel 2025. november 23. és 30. között hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés alkalmazásával készült. A kérdezés során figyelembe vették, hogy az egyes társadalmi-demográfiai csoportokat melyik adatfelvételi módszerrel lehet hatékonyabban elérni. A megkérdezettek száma 1000 fő volt, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik nemi hovatartozás, iskolai végzettség, életkor és településtípus szerint. A kutatás hibahatára 2-3 százalékpont.

A Medián november 26-án publikált kutatása a teljes népesség körében a Tiszát 38, a Fideszt 33 százalékpontra mérte. A választani tudók körében pedig 47-41-re vezetett a Tisza. A 21 Kutatóközpont szintén jelentős Tisza-előnyt és felzárkózó Fideszt mért a múlt hónap végén.