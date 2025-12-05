Macron: „Nincs bizalmatlanság” Európa és az USA között Ukrajna ügyében

Emmanuel Macron szerint „nincs bizalmatlanság” Európa és az Egyesült Államok között - érkezett a hír csupán egy nappal azután, hogy a Spiegel arról írt: a francia elnök állítólag arra figyelmeztette az európai vezetőket, hogy „megvan az esélye annak, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésekben, miközben nem világosak a biztonsági garanciák.”

„Az amerikaiak és az európaiak egysége kulcsfontosságú az ukrán kérdésben. És újra meg újra elmondom: együtt kell dolgoznunk. (...) Üdvözöljük és támogatjuk az Egyesült Államok békekezdeményezéseit. Az Egyesült Államoknak szüksége van az európaiakra, hogy vezessék ezeket a béketörekvéseket.” - mondta Macron újságíróknak Kínában tett látogatása során. Amikor a Spiegel értesüléseiről kérdezték, Macron így válaszolt: „Mindent tagadok.”

Fotó: THOMAS PADILLA/AFP

Ennek a hétnek a legfontosabb kihívása az európai vezetők számára, hogy megmentsék az Ukrajna számára létfontosságú uniós finanszírozási csomagot, mert Ukrajnának egyre komolyabb gazdasági nehézségei vannak. Az EU megígérte, hogy jövőre is támogatja az ukrán államot, és 90 milliárd eurót kíván előteremteni, ami fedezné Ukrajna 2026-os és 2027-es szükségleteinek nagyjából kétharmadát.

Ursula von der Leyen két fő lehetőséget javasolt a pénz előteremtésére. Az unió vagy közösen venne fel hitelt a nemzetközi piacokon, vagy olyan kölcsönt bocsátana ki, amelyet az elkobozott – főként Belgiumban tartott – orosz vagyon fedezne. Ezt a hitelt Kijev a háború utáni orosz jóvátételből törlesztené. Bart De Wever belga miniszterelnök azonban egy brüsszeli rendezvényen azt mondta, ő ellenzi az orosz befagyasztott vagyon lefoglalását. „Szép ötlet, lopni a rosszfiútól, hogy a jófiúnak adjuk” – fogalmazott. „De egy másik ország befagyasztott vagyonát még soha nem vették el. Még a második világháború alatt sem koboztuk el Németország pénzét.”

Friedrich Merz német kancellár pénteken rendkívüli tárgyalásokat folytat Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint Bart De Wever belga miniszterelnökkel a befagyasztott orosz vagyon felhasználása miatt, amit a belgák (és természetesen Magyarország) élesen elleneznek. (Guardian)