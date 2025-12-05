Nem tud magára találni a magyar ipar, 2,7 százalékkal csökkent a termelés októberben

Tovább folytatódik a magyar ipar vesszőfutása. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint októberben előző év azonos időszakához mérten ugyanis 2,7 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene, míg előző hónaphoz képest 0,5 százalékos növekedést sikerült összehozni.

Így ezzel a szeptemberi 1,3 százalékos havi növekedés után ez sorban a második hónap, amikor sikerült pozitív teljesítményt elérni. Ilyenre pedig 2022 nyara óta alig-alig volt példa, eddig csak egyszer sikerült két egymást követő hónapban növekednie az ágazatnak, idén márciusban és áprilisban. Májusban azonban megtört a törékeny trend és a június 1,3 százalékos mínuszt hozott, amivel villámgyorsan ledolgozta az előző két hónap szerény növekedését.

A friss adattal együtt is az ágazat képtelen eddig érdemben kikászálódni a gödörből, a 2021-es év havi átlagához mérten 6,4 százalékos a teljesítmény elmaradása, ami csak alig kedvezőbb az augusztusban mért -8 százalékos mélypontnál.

Ez még ugyan csak első becslés, a részletes statisztikát majd jövő pénteken, december 12-én teszi közzé a hivatal, de annyit elárultak, hogy a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az év első tíz hónapját nézve 3,3 százalékkal csökkent az ipari termelés előző év azonos időszakához mérten. Akkor 3,9 százalékos volt a zuhanás mértéke.