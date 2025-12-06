A lakók félretájékoztatása is szerepet játszhatott a hongkongi lakókomplexum leégésében

Tévesen tájékoztatták annak a hongkongi lakókomplexum tulajdonosait, amit nemrég a város egyik leghalálosabb tűzvésze pusztított el, arról, hogy az épületet felújító kivitelező cégnek makulátlan a múltja – írja a Reuters. A lakókat egy Will Power Architects nevű tanácsadó cég garantálta arról, hogy a kivitelező cég kifogástalan hátterű, a valóságban azonban a Prestige Construction & Engineering Co.-t a város munkavédelmi hatósága több mint egy tucat alkalommal szankcionálta az azt megelőző hét évben – többek között szabálytalan állványozásért és hibás elektromos bekötésekért.

November 26-án így égtek a toronyházak Hongkongban. Fotó: CHEN DUO/Xinhua via AFP

A lakók a tűzvész előtt rendszeresen panaszkodtak a helyszínen dohányzó munkásokra és a Prestige által használt gyúlékony anyagokra, például az állványzat hálójára. A szerződés visszavonására tett kísérletük azonban meghiúsult. A Reuters nem tudta megállapítani, hogy a hozzá is eljutott dokumentumokban miért írta a Will Power azt, hogy a Prestige-t „nem büntette meg a Munkaügyi Minisztérium”. Azt sem lehetett megállapítani, hogy a kivitelező közölte-e a tanácsadóval a korábbi szabálysértéseket, illetve megtámadta-e a bírságokat. A nyilvántartásban szereplő adatok csak a fellebbezési eljárás lezárulta után kerülnek nyilvánosságra.

A két cég munkáját most gondatlanságból elkövetett emberölés és korrupció gyanúja miatt vizsgálják a Wang Fuk Courtban november 26-án kitört tűz után, amiben legalább 159 ember halt meg. A hatóságok szerint a Prestige által használt állványháló egyes részei nem feleltek meg a tűzvédelmi előírásoknak, és a nyílászárók védelmére szolgáló hablapok is rendkívül gyúlékonyak voltak.

A Munkaügyi Minisztérium elismerte, hogy korábban azt mondta a panasztevő lakóknak, a háló biztonságos. Hongkong helyettes vezetője hétfőn közölte: a kivitelezők megtévesztették az ellenőröket azzal, hogy a rossz minőségű hálót a jó minőségűvel keverték. Az ügy kapcsán a Prestige vezetői közül legalább három embert, a Will Power munkatársai közül pedig négyet letartóztattak. A hatóságok további gyanúsítottakat is őrizetbe vettek, de a pontos szám nem ismert, és vádemelés egyelőre nem történt. Az ügyben korrupciós vizsgálat is indult.

A Wang Fuk Court egy 1980-as évekbeli építésű épület volt; a felújítási projekt pedig külső burkolatfelújítást, tűzvédelmi rendszerek javítását és vízvezetékek cseréjét foglalta magában. A Prestige azért nyerte el a szerződést, mert a Will Power a 57 pályázó közül az egyik legjobb osztályzatot adta rá, és azt állította, a cég biztonsági előélete makulátlan. A Munkaügyi Minisztérium iratai szerint azonban a Prestige 2016 szeptembere és 2019 júniusa között összesen 309 000 hongkongi dollár bírságot kapott 15 munkavédelmi szabálysértés miatt. A Will Power és a Prestige nem reagált a megkeresésekre.

Fotó: DALE DE LA REY/AFP

A múlt héten történt katasztrófa során, a hatóságok szerint a tűz az alsó szintről indult, onnan terjedt nagyon gyorsan felfelé, és át egyik épületről a másikra. a magasabb szintekre. A lángokat több mint egy nap után sikerült csak eloltani, az oltásban több mint 2300 tűzoltó vett részt, 12-en közülük is megsebesültek a mentés során.