Már több mint egy tucat embert tartóztattak le a hongkongi óriástűz miatt, független bizottság vizsgálja az esetet



Hongkong kormányzója, John Lee kedden bejelentette, hogy független bizottságot hoznak létre a város évtizedek óta legsúlyosabb tűzvészének kivizsgálására. A vizsgálat kiterjed az eddigi utolsó adatok szerint 151 ember életét követelő katasztrófáért felelős felújítások felügyeletére is.

A rendőrség 13 embert tartóztatott le gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával a múlt heti katasztrófa kivizsgálásában, a korrupcióellenes szerv pedig szintén 12 embert tartóztatott le egy esetleges korrupciós nyomozásban. Nem világos, hogy ezek közül bármelyiket is mindkét vádpontban letartóztatták-e, írja a Reuters. Amit biztosan tudni lehet, hogy a letartóztatottak között vannak az épülettűzért felelős cég vezetői.

A hatóságok szerint a Wang Fuk Court nevű hatalmas lakókomplexum felújítási munkálatai során használt silány minőségű műanyagháló és szigetelőhab táplálta a tüzet, amely gyorsan átterjedt hét toronyházra, amelyekben több mint 4000 ember élt. A nyolcvanas években épült lakókomplexum hét 31 emeletes lakótoronyból áll. Tipikus kislakásos, túlzsúfolt szegénynegyed államilag támogatott lakhatással, gyakran csak 10-15 négyzetméteres, egészen apró ázsiai garzonokkal, bennük rengeteg időssel - a lakók 40 százaléka 65 évnél idősebb volt.

November 26-án így égtek a toronyházak Hongkongban. Fotó: CHEN DUO/Xinhua via AFP

„A hasonló tragédiák elkerülése érdekében egy bírók vezette független bizottságot hozok létre, amely megvizsgálja a tűz okát és gyors terjedését, valamint a kapcsolódó problémákat” – mondta John Lee egy sajtótájékoztatón. A nyomozók a hét leégett toronyból eddig ötöt fésültek át, azok lépcsőházaiban és a tetőkön olyan lakók holttesteit találták, akik vélhetően a lángok elől próbáltak elmenekülni. Körülbelül 30 embert még mindig eltűntként tartanak számon.

A közvélemény egyre növekvő felháborodása közepette egyes csoportok nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot követelnek. Közben viszont Peking és Hongkong figyelmeztetett, hogy a katasztrófa politizálására tett kísérleteket súlyosan megbüntetik, egy embert már őrizetbe is vettek. Erről Lee azt mondta: „Nem fogok eltűrni semmilyen bűncselekményt, különösen nem azokat, amelyek kihasználják a mostani tragédiát.” Az Amnesty International és a Human Rights Watch is nyilatkozatot adott ki, amelyben bírálta a bejelentett letartóztatásokat.