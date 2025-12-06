Magyar Péter: Sok millió Ludas Matyi és kiskakas kéri vissza a gyémánt félkrajcárját

A délelőtti DPK-s bulvárshow után – Csiszár Jenő és Orbán Viktor félresikerült közös műsoráról itt írtunk – kora délután a Tisza tartott rendezvényt Kecskeméten. Az előzenekar itt Kármán András, a párt gazdaságpolitikusa volt – tekintettel a hét témájára –, ő többek közt arról beszélt, hogy:

a magyar gazdaság évek óta tapodtat sem lépett előre, a Fidesz gazdaságpolitikája kudarcot vallott,

kiszámíthatatlanság a jellemző, az előrejelzések rendre célt tévesztenek, ez részben szándékos,

azért történik, hogy ne lehessen látni, hol folyik el a pénz,

csak az államadósság kamataira a GDP 5 százalékát költjük, ez 4000 milliárd forintot jelent.

Ehhez képest olyan Magyarország lesz itt, ha a Tisza kormányra kerül, ahol:

a teljesítmény többet ér, mint a kapcsolatok,

az adófizetők pénze valódi értéket teremt,

a bizalom visszatér a gazdaságba,

leépítik a rendszer szintű korrupciót,

helyreállítják a jogállamiságot, hazahozzák az uniós pénzt.

Kármán András Fotó: Bankó Gábor/444

Ezután Magyar Péter következett – „a rendszerváltás beteljesítője, az országjárás motorja”, vezette fel őt a szpíker –, aki szokása szerint jó hosszú beszédet mondott.

Melyben közpénzmilliárdokon utaztatott vándorcirkusznak nevezte a fideszes roadshow-t, Kádár Viktornak, megbukott, megfáradt szövetségi kapitánynak Orbánt, majd kb. minden aktuálisnak számító ügyről értekezett valamennyit: gyermekvédelemről, egészségügyről, oktatásról.

Aztán megtrollkodta az állítólagos tiszás gazdaságpolitikai tervekkel kapcsolatos kampányt, mondván, befújta a szél az ablakon a több ezer oldalas Orbán-tervet, ami Magyarország kirablásáról szól, és bizonyosan valódi – csupa betű, csupa szám –, hiszen alá van írva benne minden oldal.

Ebben Orbán Viktor többek közt vállalta, hogy

leépíti a jogállamot,

minden pozícióba a saját embereit teszi,

minél mélyebb árkot ás magyar és magyar közé,

harcol a szövetségeseinkkel, dörgölőzik azokhoz, akiktől pénzt remél,

mutyizik tovább az óellenzékkel, és amíg lehet, pozícióban tartja Gyurcsány Ferit,

kiépíti a legtudatosabb közpénzszivattyút,

elfoglalja a közmédiát és propagandagyárat csinál belőle,

emeli az adókat,

leépíti a gyermekvédelmet,

leépíti az állami egészségügyet,

ellopja a magánnyugdíjpénztárakat,

a janicsárjaival együtt ellopja az uniós pénzeket,

gyerekkori barátjából, gázszerelőjéből, strómanjából gazdagabb embert csinál, mint az angol királyi család,

ellopja az egyetemeket,

végrehajtja a világ legnagyobb bankrablását az MNB-ben,

az Orbán klánt, a Mészáros–Tiborcz–Orbán családot teszi a leggazdagabb családdá itthon és Közép-Európában.

A terv minden eleme a pénzlopásra fut ki, hamarosan megküldik az Indexnek a teljes dokumentumot tanulmányozásra és ismertetésre, mondta Magyar. Utána azzal, hogy 128 nap maradt, „javasolta”: oszlassák fel ezt a részvénytársaságot, és kérjék vissza a vagyont. Sok millió Ludas Matyi és kiskakas kéri vissza a gyémánt félkrajcárját, mondta.

A terv egy dologgal nem számolt, tudtuk meg, azzal, hogy a magyarok összefognak, jobboldaliak és baloldaliak, vallásosak és ateisták, városiak és vidékiek, és kiállnak magukért, gyerekeikért, unokáikért, hazájukért.

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A Tisza készen áll a kormányzásra, jelezte az elnök, van 50 ezer önkéntese, van fantasztikus szakemberekkel összeállított valódi programja, vannak képviselőjelöltjei mindenhol.

Jövő héten kétnapos elvonulás lesz Balatonfüreden, ahol a jelöltekkel leendő frakcióként átbeszélik a dolgokat, készülnek a kormányzásra.

Máris vannak nagy tervek, adócsökkentések, juttatás- és fizetésemelések, támogatások, korrupcióellenes intézkedések, csatlakozás az európai ügyészséghez, 8000 milliárd forint hazahozatala, satöbbi.

A Fidesz vereségre készül, nem kicsire, mondta Magyar, csak a hazugság, a fenyegetés, a megosztás maradt, Orbán Viktor lett az álhírgyártás babérkoszorús bajnoka, már felméréseket is hamisít.

Ehhez képest a Tisza nyerni fog, nem kicsit, nagyon – vagy éppen nagyon-nagyon.

Lám, a nyíregyházi Gajdos László népszerűsége a támadásoknak is hála máris 67 százalék, a fideszes kihívója 25 százalékon, „ízlelgessétek ezt a két számot”, javasolta a propagandistáknak.

Kiderült még:

lesz egészségügyi miniszter (neki neve is van: Hegedűs Zsolt),

lesz oktatásügyi miniszter,

legalább 5 roma képviselőjelöltje lesz a Tiszának.