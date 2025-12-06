Magyar Péter: Sok millió Ludas Matyi és kiskakas kéri vissza a gyémánt félkrajcárját

A délelőtti DPK-s bulvárshow után – Csiszár Jenő és Orbán Viktor félresikerült közös műsoráról itt írtunk – kora délután a Tisza tartott rendezvényt Kecskeméten. Az előzenekar itt Kármán András, a párt gazdaságpolitikusa volt – tekintettel a hét témájára –, ő többek közt arról beszélt, hogy:
Ehhez képest olyan Magyarország lesz itt, ha a Tisza kormányra kerül, ahol:
Ezután Magyar Péter következett – „a rendszerváltás beteljesítője, az országjárás motorja”, vezette fel őt a szpíker –, aki szokása szerint jó hosszú beszédet mondott.
Melyben közpénzmilliárdokon utaztatott vándorcirkusznak nevezte a fideszes roadshow-t, Kádár Viktornak, megbukott, megfáradt szövetségi kapitánynak Orbánt, majd kb. minden aktuálisnak számító ügyről értekezett valamennyit: gyermekvédelemről, egészségügyről, oktatásról.
Aztán megtrollkodta az állítólagos tiszás gazdaságpolitikai tervekkel kapcsolatos kampányt, mondván, befújta a szél az ablakon a több ezer oldalas Orbán-tervet, ami Magyarország kirablásáról szól, és bizonyosan valódi – csupa betű, csupa szám –, hiszen alá van írva benne minden oldal.
Ebben Orbán Viktor többek közt vállalta, hogy
A terv minden eleme a pénzlopásra fut ki, hamarosan megküldik az Indexnek a teljes dokumentumot tanulmányozásra és ismertetésre, mondta Magyar. Utána azzal, hogy 128 nap maradt, „javasolta”: oszlassák fel ezt a részvénytársaságot, és kérjék vissza a vagyont. Sok millió Ludas Matyi és kiskakas kéri vissza a gyémánt félkrajcárját, mondta.
A terv egy dologgal nem számolt, tudtuk meg, azzal, hogy a magyarok összefognak, jobboldaliak és baloldaliak, vallásosak és ateisták, városiak és vidékiek, és kiállnak magukért, gyerekeikért, unokáikért, hazájukért.
A Tisza készen áll a kormányzásra, jelezte az elnök, van 50 ezer önkéntese, van fantasztikus szakemberekkel összeállított valódi programja, vannak képviselőjelöltjei mindenhol.
Jövő héten kétnapos elvonulás lesz Balatonfüreden, ahol a jelöltekkel leendő frakcióként átbeszélik a dolgokat, készülnek a kormányzásra.
Máris vannak nagy tervek, adócsökkentések, juttatás- és fizetésemelések, támogatások, korrupcióellenes intézkedések, csatlakozás az európai ügyészséghez, 8000 milliárd forint hazahozatala, satöbbi.
A Fidesz vereségre készül, nem kicsire, mondta Magyar, csak a hazugság, a fenyegetés, a megosztás maradt, Orbán Viktor lett az álhírgyártás babérkoszorús bajnoka, már felméréseket is hamisít.
Ehhez képest a Tisza nyerni fog, nem kicsit, nagyon – vagy éppen nagyon-nagyon.
Lám, a nyíregyházi Gajdos László népszerűsége a támadásoknak is hála máris 67 százalék, a fideszes kihívója 25 százalékon, „ízlelgessétek ezt a két számot”, javasolta a propagandistáknak.
Kiderült még:
A végén bemutatták a párt megyei képviselőit és a szakértői csapatát, jöhet Füred jövő héten. Ja, és lehet, hogy megye lesz megint a vármegyékből – már ha ez így ripszropsz megoldható –, Magyar legalábbis kijavította a vármegyéző szpíkert, hogy onnatól a jelenlévők lelkesen skandálva megyézhessenek a bemutatásoknál.
Tért ölelő hízelgésbe és totális kudarcba torkollott a Fidesz és a kormány „háborúellenes” politikai roadshow-jának apukámosított formai újítása.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
A 21 Kutatóközpont nyíregyházi választókerületben készített felmérése szerint még a fideszesek 27 százaléka is kedveli az állatpark igazgatóját.