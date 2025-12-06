Oroszország hivatalosan megszüntette a Franciaországgal, Kanadával és Portugáliával kötött katonai együttműködési megállapodásait. Az erről szóló rendeletet Mihail Misusztyin miniszterelnök írat alá. Ezzel megszűnt az 1989-es, Kanadával kötött katonai látogatásokról szóló megállapodás, az 1994-ben Franciaországgal aláírt védelmi együttműködési szerződés, valamint a Portugáliával 2000-ben kötött katonai együttműködési egyezmény.

Júliusban Misusztyin szintén megszüntette a Németországgal kötött katonai-műszaki együttműködési megállapodást. Ennek felmondásáról az orosz külügyminisztérium elmondta, hogy bár a szerződés formálisan még érvényben van, de „elvesztette értelmét és gyakorlati jelentőségét”, és már nem tükrözi a német–orosz kapcsolatok valós állapotát. A külügy akkor azt is közölte, hogy a német kormányt „túlzott külpolitikai ambíciók fűtik, amelyek közvetlenül érintik Oroszország létfontosságú biztonsági érdekeit”.

Egy hónappal korábban, júniusban Misusztyin felmondta Svédországgal kötött megállapodást, ami az atomlétesítményekről szóló információcserére és az ilyen létesítményekben történt incidensek esetén történő gyors riasztásra vonatkozott. (Moscow Times)