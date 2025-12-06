Vaníliasodóval próbálták megrongálni az angol koronázási ékszereket

Londonban négy embert vettek őrizetbe, miután vaníliasodót és almás morzsasütit vágtak ahhoz a vitrinhez a Towerben, amiben az angol koronaékszereket állították ki. A sütidobókat rongálással gyanúsítják, az ékszerházat pedig lezárták.

Az akciót a Take Back Power nevű csoport válllata megára, ami magát egy új, erőszakmentes polgári ellenállási mozgalomnak tartja. Az édességes performansszal azt követelték, hogy a brit kormány hozza létre a Nép Házát, amelynek hatalma lenne „megadóztatni a szélsőséges gazdagságot és rendbe tenni Nagy-Britanniát”. (BBC)