Vaníliasodóval próbálták megrongálni az angol koronázási ékszereket

gasztronómia
Londonban négy embert vettek őrizetbe, miután vaníliasodót és almás morzsasütit vágtak ahhoz a vitrinhez a Towerben, amiben az angol koronaékszereket állították ki. A sütidobókat rongálással gyanúsítják, az ékszerházat pedig lezárták.

Forrás

Az akciót a Take Back Power nevű csoport válllata megára, ami magát egy új, erőszakmentes polgári ellenállási mozgalomnak tartja. Az édességes performansszal azt követelték, hogy a brit kormány hozza létre a Nép Házát, amelynek hatalma lenne „megadóztatni a szélsőséges gazdagságot és rendbe tenni Nagy-Britanniát”. (BBC)

gasztronómia london nagy-britannia Take Back Power angol koronaékszerek korona tower