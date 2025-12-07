Gázolt a vonat Angyalföldön és Szentgotthárdon is

Vasárnap két vasúti gázolás is történt. Délelőtt a Ljubljanából Budapestre tartó, Szentgotthárdról 10:06-kor továbbindult Dráva InterCity (IC 251) a város ipari parkjában lévő Haris megállóhelynél ütött el egy embert. A balesethez mentőhelikopter érkezett, a helyszínen a szentgotthárdi és a körmendi hivatásos, valamint a szakonyfalui önkéntes tűzoltók segédkeztek.

A vonat 65 utasát pótlóbusz szállította tovább Alsórönök állomásig, onnan motorvonattal utazhattak tovább Szombathelyre, ahonnan a 13:10-kor indult Savaria InterCityvel folytathatták az utazásukat. A baleset miatt több vonat menetrendje módosult, például a Budapestről Grazba tartó Mura InterCity Csákánydoroszlóról csak a helyszínelés után indul tovább. Az elgázolt személy állapotáról egyelőre nem jelent meg friss információ.

Kora délután a fővárosban történt még egy vasúti gázolás. Az Esztergomból 12:05-kor a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat Angyalföld vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban ütött el egy embert. A vonat utasait pótlóbusz vitte be a Nyugatiba, a vonalon kisebb késések előfordulhatnak, miután Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon járnak a vonatok.