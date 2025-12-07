Macron: A kínaiak azon vannak, hogy tönkre tegyék saját ügyfeleiket

„Megpróbálom a kínaiak értésére adni, hogy fenntarthatatlan a kereskedelmi többletük, mert így azon vannak, hogy tönkre tegyék saját ügyfeleiket, mindenek előtt azzal, hogy már nem importálnak sokat tőlünk” – nyilatkozta Emmanuel Macron a háromnapos kínai látogatásáról visszatérve a Les Echos című francia gazdasági lapnak.

Emmanuel Macron Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

„Elmondtam nekik, hogy amennyiben erre nem reagálnak, akkor nekünk, európaiaknak a következő hónapokban hatékony intézkedéseket kell tennünk, és mérsékelnünk kell az együttműködést velük. Hasonlóan ahhoz, ahogy ezt az Egyesült Államok tette például azzal, ahogyan vámokat vetett ki a kínai termékekre” – fogalmazott a francia elnök.

Franciaország legfontosabb ázsiai kereskedelmi partnere Kína, ez azonban kereskedelmi hiányt eredményez, mivel a kínai import jóval magasabb az oda irányuló francia exportnál. A franciák külkereskedelmi deficitje tavaly már meghaladta a 46 milliárd eurót (összehasonlításként: a magyar külkerhiány 7,3 milliárd euró volt, ami arányaiban még nagyobb is, mint a francia). Az Európai Unió egészének több mint 300 milliárd euró volt a külkereskedelmi vesztesége Kínával szemben.

Az európai cégeknek egyebek között nagy gondot okoz a termékeik iránti gyenge kereslet Kínában, miközben Peking az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi viszálya miatt áruit egyre inkább az EU-ban próbálja értékesíteni, írja az MTI.

Macron hangsúlyozta, hogy Kína az európai ipari- és fejlesztési modell elevenébe vág ezzel. Az amerikai protekcionizmus csak tovább ront a helyzeten, mert a kínai áruk folyamát az európai piacra irányítják át. Európa így két tűz között áll, az európai ipar túlélése a tét.

A francia elnök ezért azt követelte Kínától, hogy emelje fogyasztásának szintjét és nyissa meg belső piacát. Mindemellett szorgalmazta, hogy kínai cégek jöjjenek Európába, ahogy ezt fordítva például az EDF energetikai konszern, vagy az Airbus repülőgépgyártó vállalat tette, és teremtsenek munkahelyeket az EU-ban. „Elismerjük, hogy egyes ágazatokban nagyon jók, de nem tudunk tartósan importálni” – mondta Macron, aki szerint a kínai befektetések Európában nem okoznának függőségi viszonyt.