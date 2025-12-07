Oroszországban minden rendben, csak szép lassan már a fizetésekre sincs pénz

Számos orosz kis- és középvállalkozás jelzése szerint év végére annyira kiürült a céges kassza, hogy csak januárban tudnak majd fizetést adni az embereknek, írja az Mk.ru nyomán a Portfólió. Az orosz lap olvasóktól kapott jelzéseket arról, hogy a munkáltatók jelezték, a pénzhiány miatt januárra csúszik azoknak a béreknek a folyósítása, amiket törvény szerint még ez év végén ki kellene fizetniük.

A hatályos orosz jogszabályok elég furák: korábban az volt az előírás, hogy ha a bérek kifizetésének eredeti napja szombatra esett, a pénzt pénteken folyósították, ha vasárnapra, akkor hétfőn. Most viszont az a törvényi előírás, hogy azok a bérfizetések, amiket január 1-11. között kellene teljesíteni, december 30-án esedékesek (és a cégek többségénél 10-e a fizetésnap). Legalábbis elméletben december 30-án lennének esedékesek, gyakorlatilag azonban sok vállalkozásnak nincs elég pénze ebben a hónapban még egyszer fizetni – hiszen a napokban ki kell fizetniük a december elején esedékes béreket is. A lapnak nyilatkozó egy közgazdász emlékeztet, hogy számos kisebb vállalkozás már ősz elején részmunkaidőre küldte a dolgozói nagy részét, és szinte csak vegetál.

Az emberek helyzetét közben tovább nehezíti, hogy az ország számos régiójában decemberben dupla rezsit kell fizetni. A közműszolgáltatók ugyanis sok helyen úgy döntöttek, hogy decemberben egyszerre szedik be a novemberre és decemberre vonatkozó a rezsidíjakat, a hivatalos indoklás szerint azért, hogy az új évet tiszta lappal kezdhessék. Azokat sem kecsegteti sok jóval a lap, akik kénytelenek hitelt felvenni, hogy túléljék a következő heteket: a hitelkamatok az egekben vannak, hiszen az irányadó jegybanki alapkamat is 16,5 százalékos.