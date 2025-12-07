Trump tényleg az oroszok legjobb embere Amerikában: a Kreml most éppen az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításait dicséri agyba-főbe

Oroszország üdvözölte Donald Trump amerikai elnök új nemzetbiztonsági stratégiáját, amelyet „nagyrészt összhangban állónak” tart Moszkva jövőképével. A 33 oldalas dokumentum, amelyet az amerikai kormányzat ezen a héten ismertetett, nem állítja be Oroszországot az Egyesült Államokra leselkedő fenyegetésként. Ezt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pozitív fejleménynek nevezte. A jelentés prioritásként említi a külföldi befolyás elleni küzdelmet, a tömeges migráció megszüntetését és az európai uniós „cenzúra” vélt gyakorlatának elutasítását.

Számos EU-tisztviselő és elemző bírálta a stratégiát, megkérdőjelezve annak a szólásszabadságra való összpontosítását, és a Kreml által használt nyelvezethez hasonlítva, írja a BBC. Hozzáteszik, hogy amerikai politikusok közül is többen felháborítónak tartják az új dokumentumot, amit ugyanakkor agyba-főbe dicsértek Moszkvában.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

Dicséretek Moszkvából

„A látott kiigazítások nagyrészt összhangban vannak a jövőképünkkel” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, de hozzátette, hogy Moszkva még elemzi a dokumentumot, mielőtt határozott és végleges következtetéseket vonna le. A stratégia enyhébb nyelvezetet alkalmaz Oroszországgal szemben, ami az EU-tisztviselők szerint gyengítheti Moszkvával szembeni álláspontját, miközben az az ukrajnai háború befejezését szorgalmazza.

A dokumentum az EU-t hibáztatja az USA konfliktus lezárására irányuló erőfeszítéseinek blokkolásával, és azt állítja, hogy az USA-nak „helyre kell állítania a stratégiai stabilitást Oroszországgal szemben”, ami „stabilizálná az európai gazdaságokat”. Emellett támogatja a kontinens politikájának befolyásolására irányuló erőfeszítéseket, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok politikájának prioritásként kell kezelnie „az ellenállást Európa jelenlegi, az európai nemzeteken belüli pályájával szemben”.

Az új jelentés a „nyugati identitás” helyreállítására is felszólít, és azt állítja, hogy Európa „felismerhetetlen lesz 20 év vagy kevesebb idő múlva”, gazdasági problémáit pedig „elhomályosítja a civilizációs eltörlés valós és sokkal komolyabb kilátása”. A dokumentum szerint nem nyilvánvaló, hogy „bizonyos európai országok gazdasága és hadserege elég erős lesz-e ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak”.

Ezzel éles ellentétben a dokumentum ünnepli a „hazafias európai pártok” befolyását, és azt mondja: „Amerika arra ösztönzi európai politikai szövetségeseit, hogy támogassák ezt a szellemi újjáéledést”.

Kritikák Európából

„Az Egyesült Államok továbbra is a legfontosabb szövetségesünk marad a [NATO] szövetségben. Ez a szövetség azonban a biztonságpolitikai kérdések kezelésére összpontosít” – mondta pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter. „Úgy vélem, hogy a szólásszabadság vagy a szabad társadalmaink szerveződésének kérdései nem tartoznak a stratégiába, legalábbis Németország esetében nem.”

Egy „amerikai barátainak” címzett közösségi médiás bejegyzésben Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy „Európa a legközelebbi szövetségesetek, nem a problémátok”. Carl Bildt volt svéd miniszterelnök azt írta, hogy a dokumentum „a szélsőjobboldal jobboldalára helyezi magát”. Az többek egyöntetű véleménye, hogy a stratégiával az Egyesült Államok egyre közelebb kerül a németországi szélsőjobboldali AfD párthoz, amelyet a német hírszerzés szélsőjobboldalinak minősített.

A Kongresszus demokratái arra figyelmeztettek, hogy a dokumentum megrengetheti az Egyesült Államok külkapcsolatait. Jason Crow, coloradói képviselő és az amerikai hadsereg volt tisztje, aki a hírszerzést és a fegyveres erőket felügyelő képviselőházi bizottságokban is tag, a stratégiát „katasztrofálisnak” nevezte Amerika világban betöltött pozíciójára nézve. Gregory Meeks, New York-i képviselő azt mondta, hogy az „évtizedek értékalapú amerikai dominanciáját semmisít meg”.