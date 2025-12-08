A Kúria sem nekik adott igazat, a végrehajtói karnak ki kellett fizetnie a 2 milliárd forintos tartozását

A Kúria is elutasította a felülvizsgálati kérelmét, így a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (MBVK) ki kellett fizetnie a 2 milliárd forintos tartozást, amit korábban a jogerős ítéletek ellenére sem volt hajlandó megtenni – írja a HVG.

A kar 2015-ös létrehozása óta példátlan eset oka, hogy az MBVK nem fizette ki teljesen az informatikai fejlesztéssel megbízott cég munkáját, mire az bírósághoz fordult, az pedig jogerősen megítélt nekik 1,1 milliárd forintot, plusz a kamatokat. A járulékos költségekkel együtt a végrehajtói kar összesen kétmilliárd forinttal tartozott a Sysdata PSE Kft-nek. Így az a furcsa helyzet alakult ki, hogy a végrehajtói kar ellen indult végrehajtás. A kar felülvizsgálati kérelmet adott be, de a Kúria elutasította azt.

A HVG szerint a kar számára pozitív döntésre eleve kevés esély volt, mivel első- és másodfokon is a pénzét követelő cégnek igazat adó döntés született, sőt egy másik jogerős, a Kúria által jóváhagyott ítélet szerint a kar jogsértően bontotta fel öt éve a szerződést a Sysdata PSE Kft.-vel.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar épülete. Fotó: Google Maps

Az MBVK korábban a végrehajtás felfüggesztését is kérte, szerintük a tartozás kiegyenlítése súlyosan veszélyeztette volna a működést. Csakhogy eredménytartalékban 9,6 milliárd forintja volt még tavaly év végén a karnak, így bőven lett volna miből rendezni az adósságot. A felülvizsgálati kérelemből az is kiderült, hogy az MBVK azért nem akart fizetni, mert másra költötte volna a pénzt: egy nagyszabású, nyolcmilliárd forintosra becsült informatikai fejlesztésre. Pedig ugyanezzel bízta meg annak idején a Sysdatát is, a félkész projektet azonban leállította.

A cég a lapnak azt írta: „az MBVK a jogerős ítéletnek megfelelően fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, ezáltal az ügyet lezártnak tekintjük.”