A Veresegyházi Medveotthonban kap saját kifutót a múlt héten elfogott kistigris

A Veresegyházi Medveotthon lesz a múlt héten egy tiszafüredi házban befogott kistigris új otthona, írja a Telex.

„A Veresegyházi Medveotthon, a veresegyházi és a tiszafüredi önkormányzat, valamint az állatkert természetvédelmi alapítványa, a Magyar Madármentők Alapítvány anyagilag hozzájárulnak ahhoz, hogy Veresegyházán a Medveotthonban egy új kifutót fog kapni” – mondta a lapnak Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.

Múlt hét szerdán egy Facebook-posztban számolt be arról az állatkert, hogy egy tigrishez riasztotta őket a Készenléti Rendőrség, az állat „egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben »nyávogott« rá” a rendőrökre.

A tigris bekerülése óta az állatkerti karantén lakója, oda azonban kizárólag az intézmény dolgozói léphetnek be. Hétfőn egy általános átvizsgálás után megkapta az ebben a korban szükséges kombinált védőoltását, ellenőrizték a súlyát is, utána pedig pár percen át békésen sétált az újságírók között. A kistigris várhatóan márciusban költözik majd új otthonába, addig az állatkert India-házában láthatja majd a nagyközönség várhatóan az év végétől, jövő év elejétől.