Már megint Moszkvába megy Szijjártó Péter

Nem vesztegeti az időt a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter, Isztambul után rögtön Moszkvába utazik, ezúttal egy „nagy üzleti-vállalati delegációval” veszi célba az orosz fővárost. Erről Facebook-oldalán számolt be Szijjártó, a bejegyzésből kiderül, ezzel az utazással már a háború utáni időszakra készülnek:

„Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban. A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban”.

A Telex úgy tudja, a delegációban ott lesznek a Mol, az MVM és a Richter képviselői is, és bár küldtek kérdéseket a külügyminisztériumba, egyelőre nem érkezett válasz.

Szijjártó Péter egyébként nem is olyan régen járt Moszkvában, november 28-án ő is elkísérte Orbán Viktor kormányfőt Putyinhoz.