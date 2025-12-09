A gáz őrült tempóban drágul, de az élelmiszerek ára és a forintárfolyam változása jót tett az inflációnak

Négy százalék alá esett az infláció novemberben: több havi stagnálás után a múlt hónapban 3,8 százalék volt a fogyasztói árak éves növekedése. A nyugdíjas infláció egy fokkal enyhébb, 3,7 százalékos volt, részben annak köszönhetően, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosárban számottevő élelmiszerek csak 3,2 százalékkal drágultak.

A maginfláció viszont 4 százalék fölött ragadt, bár enyhén az is csökkent: az októberi 4,2 százalék után 4,1 százalék volt.

Ha az éves árváltozást nézzük, a háztartási energia az egyetlen, ami durván drágult: 9,8 százalékkel kellett érte többet fizetni, ezen belül a vezetékes gáz 22 százalékkal, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult. Ez ugyebár azzal magyarázható, hogy az úgynevezett rezsicsökkentett ár csak egy bizonyos fogyasztásmennyiségig jár, és mivel az egész év hidegebb a tavalyinál, sokan fizetnek nem támogatott árat is a fogyasztásuk egy részéért. De bármilyen durva is ez a gázáremelkedés, ha csak kicsivel is, de már alacsonyabb az előző hónapok értékénél.

Amik fékezték az inflációt, azok részben a már említett élelmiszerárak, részben pedig az üzemanyagok árai. Előbbi 3,2 százalékos növekedési üteménél alacsonyabbat utoljára tavaly augusztusban láttunk, utóbbi pedig 5 százalékkal marad el a tavalyitól. Ebben már szerepe van a forint erősödésének, azaz az importinfláció csökkenésének is.

Az élelmiszereken belül ismét nagy eltérések voltak egyes termékek árainak alakulása között. Az édesipari lisztesáru ára 15,9 százalékkal nőtt, a kávéé 14,9, a büféáruké 11,3, a tojásé 11,2, a csokoládé, kakaóé 10,7, az étolajé 10,1, az iskolai étkezésé 7,5, a péksüteményeké 6,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 4,9 százalékkal lett magasabb. Ugyanakkor a margarin ára 28,3, a liszté 15,3, a tejtermékeké 11,4, a tejé 8,1, a sertéshúsé 7,8, a párizsi, kolbászé 7, a cukoré 4,7 százalékkal mérséklődött tavaly novemberhez képest.

A szolgáltatások árának alakulása felfelé húzta az inflációt, ezek 6,5 százalékkal drágultak. Ezen belül az üdülések tarifája 12,2 százalékkal nőtt, a járműjavítás és -karbantartás 10, a testápolási szolgáltatások 9,3, a lakásjavítás és -karbantartás 9,2, az egészségügyi szolgáltatások 8,6, a lakbér 8, a sport, múzeumi belépők 7,9 százalékkal kerültek többe, mint egy éve. Szintén az inflációt jóval meghaladó mértékben, 7,5 százalékkal nőtt a szeszes italok és dohánytermékek ára, valamint a gyógyszereké (5,1 százalék), míg a tartós fogyasztási cikkek csak 2,9 százalékkal kerültek többe, mint tavaly novemberben.

Az egyhavi árváltozás 0,1 százalékos volt, ezen belül az élelmiszerek 0,2 százalékkal drágultak, a háztartási energia és ezen belül a gáz ára viszont 0,4-0,4 százalékkal elmaradt az októberitől. A ruházkodási cikkek 0,7 százalékkal drágultak, a szolgáltatások és a gyógyszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal, a járműüzemanyagoké 0,6 százalékkal csökkent.