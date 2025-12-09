Az Orbán-szövetséges francia szélsőjobb újranyitná a bordélyházakat, a prostituáltak szövetkezetbe tömörülnének

Marine Le Pen pártja, az RN olyan törvényjavaslat benyújtására készül, ami legalizálná a nyilvánosházakat Franciaországban. Nem is akármilyen formában: a bordélyházak a prostituáltak szövetkezeteinek tulajdonában lennének. Erről a párt befolyásos képviselője, a javaslat megszövegezője, Jean-Philippe Tanguy nyilatkozott az RTL rádióban, megjegyezve, hogy a törvényjavaslatot Marine Le Pen pártelnök is támogatja.

„A prostituáltak a királyságuk császárnőivé válnának”

– fogalmazott Tanguy a rádióinterjúban.

Képünk illusztráció, Makk Károly szuperjó filmjéből, az Egy erkölcsös éjszakából. Ha nem láttad, nézd meg a karácsonyi szünetben!

Franciaországban 1946-ban tiltották be a nyilvánosházakat, a prostitúció ugyanakkor azután is legális maradt, míg egy 2016-ban a szocialisták által benyújtott javaslat nyomán annyiban nem változott a helyzet, hogy szolgáltatást igénybe vevők 1500 eurós bírságot kockáztatnak.

A Politico szerint hasonló tervei vannak a Giorgia Meloni vezette olasz jobboldali kormánykoalíció két pártjának, a Ligának és a Forza Italiának is.