Feljelentették Gianni Infantinót a FIFA etikai bizottságánál, annyira benyalt Trumpnak

A FIFA alapszabályának és etikai kódexének vélt megsértése miatt a Fairsquare nevű brit civil jogvédő szervezet bejelentést tett Gianni Infantino ellen a FIFA etikai bizottságánál – írja a The Athletic. A bejelentő szerint a FIFA-elnök látványos barátkozása Donald Trump amerikai elnökkel sérti a szervezet előírásait. A FIFA-nak és a szervezet alkalmazottainak elvileg ugyanis szigorúan semlegesnek kéne maradniuk politikai kérdésekben.

A bejelentő szerint Infantino négy esetben sértette meg „nyilvánvalóan” a FIFA írásban rögzített előírásait a szervezet politikai semlegességéről.

Ezeket az előírásokat egyrészt a FIFA működésének alapjait lefektető statútumban rögzítik a következőképpen:

„A FIFA semleges marad politikai és vallási kérdésekben.”

A szervezet etikai kódexe ezen felül rögzíti, hogy

„a kódex hatálya alá tartozó személyek politikailag maradjanak semlegesek (…) amikor kormányzati szervekkel akad dolguk”.

A Fairsquare szerint a következő volt a négy eset:

1.) 2025. október 9-én, egy nappal azelőtt, hogy bejelentették a Nobel-békedíj idei győztesét, Infantino a következőt posztolta az Instagramra:

„Donald J. Trump elnök egyértelműen megérdemli a Nobel-békedíjat.”

2.) November 5-én Infantinót az America Business Forum nevű esemény színpadán interjúvolták meg, miután Trump órákkal korábban ugyanott mondott beszédet. A FIFA elnöke itt arról beszélt, hogy „igazán közeli barátok” Trumppal, hogy őt meglepik a Trumpot érő kritikák és hogy Trump eddig „igen jó" elnöknek bizonyult, akit mindenkinek támogatnia kéne. A Fairsquare szerint ez nyílt politikai színvallás, Infantino pedig FIFA-elnöki minőségében volt jelen az eseményen.

Donald Trump elnök és jóbarátja, Gianni Infantino Fotó: YOAN VALAT/AFP

3.) Múlt pénteken, az Egyesült Államokban tartott vébésorsoláson a FIFA a bejelentő szerint azzal foglalt politikai állást, amikor a Trump békedíjának átadása előtt levetített videóban arról esett szó, hogy az elnök hány háborúnak vetett sikeresen véget. Ugyanezen az eseményen Infantino a színpadon arról beszélt a mellette álló Trumpnak, hogy milyen „hihetetlen" módon ért el eredményeket a béketeremtésben és hogy Trump mindig számíthat a FIFA-elnök személyes támogatására.

4.) Végül egy január 20-án az Instagramra posztolt videóját Infantino azzal zárta, hogy

„Együtt nemcsak Amerikát tesszük újra naggyá, hanem az egész világot is.”

Infantino közismert módon addig ment a pedálozásban, hogy Donald Trump New York-i irodaházában, a Trump Towerben vett ki irodát. Trump az udvarlást olyan gesztusokkal viszonozta, hogy Infantinót abszurd módon még a gázai békekonferenciára is meghívta.