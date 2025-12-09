Szijjártó „jó hírt” osztott meg: Magyarországra menekítik a Török Áramlatot működtető Gazprom-céget

Szijjártó Péter a saját Facebook-chatcsoportjában osztotta meg a „jó hírt”, miszerint Hollandiából Magyarországra költöztetik a Török Áramlat vezetéket működtető Gazprom-céget - írja a HVG.

Egész pontosan azt csetelte a követőinek:

Tegnap egyesek próbáltak rémhíreket kelteni a Török Áramlat vezetéket működtető vállalat kapcsán. Most itt egy jó hír: megkezdődött a vállalat átköltözése Hollandiából Magyarországra, a működését pedig semmifajta szankció nem akadályozza

Történik mindez két nappal azután, hogy az orosz Vedomosztyi arról írt, hogy az Amszterdami Kerületi Bíróság lefoglalta a Gazprom törökországi leányvállalatainak eszközeit. Ez a cég, vagyis a South Stream Tratnsport üzemelteti a Török Áramlatot, amin keresztül Magyarországra is érkezik az orosz földgáz.

A bíróság kimondta, hogy a vállalat vagyonát, amit Hollandiában tartanak, lefoglalhatják, méghozzá egy kártérítés fedezeteként: 2023-ban ugyanis arra kötelezték Oroszországot, hogy fizessen 208 millió dollár kártérítést a DTEK nevű cégnek. A DTEK volt a Krím első számú áramellátója a 2014-es orosz agresszióig, 2017-ben viszont a megszállók államosították. A bírósági döntés ellen Oroszország fellebbezett, ám amíg az eljárás tart, a vagyon zárolás alá került.

Orbán Viktor tegnap tárgyalt Törökországban Recep Tayyip Erdoğannal, ami után azt nyilatkozta többek közt:

„Tárgyaltunk ma energetikai kérdésekről. Talán hallottak itt arról, hogy Magyarország megállapodott az Egyesült Államokkal, hogy az orosz gázra és olajra kivetett amerikai szankció nem érinti Magyarországot. Talán arról is hallottak, hogy megállapodtunk az oroszokkal a múlt héten, hogy ők továbbra is szállítani, adni fogják azt az olajat és gázt, ami Magyarország energiaellátása szempontjából kulcskérdés, nincs más forráslehetőségünk, és ma megállapodtam Elnök úrral arról, hogy Önök, törökök pedig biztosítják az útvonalat, ahogyan azt el tudjuk juttatni Oroszországból Magyarországra. Elnök úrnak Magyarország nevében köszönetet mondok azért, hogy ezt az útvonalat garantálja a számunkra – gondoljanak az Északi Áramlatra –, ez a garancia egy komoly dolog, szükség is lehet rá.”

Szijjártó Péter ma reggel már Moszkvából jelentkezett be, onnan is osztott meg jó hírt.

Az átköltöztetés kapcsán Szijjártó Moszkvából közleményt is kiadott, amiben többek közt úgy fogalmaz:

„Magyarország biztonságos energiaellátása ma nem működik Oroszország nélkül, és ez nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai kérdés... A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni. Ugyanakkor Brüsszellel és sajnos Kijevvel is küzdeni kell azért, hogy az energiaellátásunk hosszú távon biztonságban legyen... Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket.”