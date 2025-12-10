A dán hírszerzés szerint biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok

Először minősítette potenciális biztonsági kockázatnak az Egyesült Államokat a dán hírszerzés – írta meg a Bloomberg. Az ügynökség szerdán közölte előrejelzését, amely szerint az Egyesült Államok jelenleg a szövetségesei ellen is hajlandó felhasználni a gazdasági és technológiai fölényét.

A dán hírszerzés szerint „az Egyesült Államok gazdasági erejét, beleértve a magas vámok bevezetésének fenyegetését is, arra használja, hogy érvényesítse akaratát, és már a katonai erő alkalmazását sem zárja ki, még a szövetségesek ellen sem”.

Említik az egyre növekvő amerikai érdeklődést a dán királyság alá tartozó Grönland iránt. Donald Trump beiktatása óta nyíltan kijelentette az igényét a szigetre, ami stratégiai szempontból fontos helyet foglal el a klímaváltozás miatt a jégtakaró alól felszabaduló Jeges-tengernél. Az amerikai elnök a hadsereg bevetésének ötletét sem utasította vissza.

Fotó: EMIL STACH/AFP

A fő kockázatot azonban továbbra is Kína és Oroszország jelentik, ezen országok megítélése a hírszerzésnél tovább súlyosbodott. Az ügynökség szerint mivel az Egyesült Államok globális biztonságpolitikai szerepével kapcsolatban egyre nagyobb a bizonytalanság, Oroszország merészebb lett a NATO elleni hibrid támadások terén.