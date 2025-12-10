A kormány tagjai csúnyán cserben hagyták a bubek Orbánt

Magától Orbán Viktortól kaptunk választ arra a kérdésünkre, amit a pestieknek tettünk fel: Mit jelent az, hogy bubek?

Orbán előbb Rónai Egonnál, majd a kecskeméti DPK-Fidesz-kormány turnéállomáson kopogtatta a halántékát a mutatóujjával, és dobta be a szót, amit szerinte a pestiek használnak.

A bubek szerinte agyast és okosat jelent. A mozdulatai alapján magát is annak tartja.

Miután a 444 szerkesztőségében senki nem hallotta korábban ezt a szót, elkezdtünk keresgélni, de csak Baba tusfürdőre ragasztható kiskacsát találtunk, meg egy régi magyar nemzetséget, amely bányaművelésből gazdagodott meg. Ezután kértük a pestiek segítségét.

Több megoldás is jött. Az egyik szerint a Bob és Bobek című mese lusta, de talpraesett nyuláról lehet szó. Van, aki beküldte egy régi szlengszótárból a fejbúb szót. Sokkal többen a lengyel bubekben fedezték fel a magyarázatot – ami viszont messze nem jelent okosat és agyasat, kábé a felfuvalkodott hólyagokra használják.

És akkor jött Orbán Viktor videója, ahol helyretették a főnököt a kormány tagjai.

Lázár János még soha nem hallotta azt a szót, hogy bubek, amikor elárulták neki, hogy ez pesties, azt mondta: „Ja, hát a pestiek azok így beszélnek. Nálunk vidéken nem mondanak ilyeneket.”

Orbán Balázs sem ismeri a szót, pedig Orbán Viktor azon a DPK-gyűlésen használta, amin ő volt az előhangoló.

„Nálam nagyobb pesti nincs a kormányban, és nem tudom, hogy ez micsoda. Tehát ez valami olyasmi lehet, amit a nem pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így” – helyezte irányba Orbánt Orbán.

Bóka Jánosnak lövése sem volt, Deutsch Tamás pedig olyat szokott hallani, hogy valaki túlzásba viszi a hohmecolást, de ez kevésbé érinti most a témát.

Végül miután sem a vidéki, sem a budapesti, sem a Brüsszelt járó miniszter nem tudta kisegíteni a miniszterelnököt, jött ő maga, és elárulta, hogy szerinte mit is jelent a bubek: „Hát amikor észre van szükség. Amikor egy bonyolult helyzetben találjuk magunkat, és át kell látni, sőt nem csak átlátni, hanem át kell venni a kezdeményezést is. Na ott kell a bubek.”