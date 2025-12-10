A kormány tagjai csúnyán cserben hagyták a bubek Orbánt

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Magától Orbán Viktortól kaptunk választ arra a kérdésünkre, amit a pestieknek tettünk fel: Mit jelent az, hogy bubek?

Orbán előbb Rónai Egonnál, majd a kecskeméti DPK-Fidesz-kormány turnéállomáson kopogtatta a halántékát a mutatóujjával, és dobta be a szót, amit szerinte a pestiek használnak.

Forrás

A bubek szerinte agyast és okosat jelent. A mozdulatai alapján magát is annak tartja.

Miután a 444 szerkesztőségében senki nem hallotta korábban ezt a szót, elkezdtünk keresgélni, de csak Baba tusfürdőre ragasztható kiskacsát találtunk, meg egy régi magyar nemzetséget, amely bányaművelésből gazdagodott meg. Ezután kértük a pestiek segítségét.

Több megoldás is jött. Az egyik szerint a Bob és Bobek című mese lusta, de talpraesett nyuláról lehet szó. Van, aki beküldte egy régi szlengszótárból a fejbúb szót. Sokkal többen a lengyel bubekben fedezték fel a magyarázatot – ami viszont messze nem jelent okosat és agyasat, kábé a felfuvalkodott hólyagokra használják.

És akkor jött Orbán Viktor videója, ahol helyretették a főnököt a kormány tagjai.

Lázár János még soha nem hallotta azt a szót, hogy bubek, amikor elárulták neki, hogy ez pesties, azt mondta: „Ja, hát a pestiek azok így beszélnek. Nálunk vidéken nem mondanak ilyeneket.”

Orbán Balázs sem ismeri a szót, pedig Orbán Viktor azon a DPK-gyűlésen használta, amin ő volt az előhangoló.

„Nálam nagyobb pesti nincs a kormányban, és nem tudom, hogy ez micsoda. Tehát ez valami olyasmi lehet, amit a nem pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így” – helyezte irányba Orbánt Orbán.

Bóka Jánosnak lövése sem volt, Deutsch Tamás pedig olyat szokott hallani, hogy valaki túlzásba viszi a hohmecolást, de ez kevésbé érinti most a témát.

Végül miután sem a vidéki, sem a budapesti, sem a Brüsszelt járó miniszter nem tudta kisegíteni a miniszterelnököt, jött ő maga, és elárulta, hogy szerinte mit is jelent a bubek: „Hát amikor észre van szükség. Amikor egy bonyolult helyzetben találjuk magunkat, és át kell látni, sőt nem csak átlátni, hanem át kell venni a kezdeményezést is. Na ott kell a bubek.”

POLITIKA bóka jános rónai egon pestiek orbán viktor deutsch tamás Orbán Balázs Lázár János bubek
Kapcsolódó cikkek

Pestiek, segítség! Mit jelent az, hogy bubek?

És kik mondják? Mármint Orbánon kívül.

Haszán Zoltán
POLITIKA