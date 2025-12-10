Amerika öt évre visszamenőleg átnyálazná a külföldi turisták aktivitását a közösségi platformokon

A vízum nélkül Amerikába érkező turistáknak kötelező lehet bemutatniuk öt évre visszamenőleg a közösségi platformokra regisztrált profiljaikat a hatóságoknak, ha átmegy az a törvényjavaslat, amely a Vám- és Határvédelmi Hivatal a Belbiztonsági Minisztériummal közösen nyújtott be.

Hogy ez pontosan hogy is nézne ki, arról egyelőre nincsenek információk, azt viszont tudni, hogy arra a pár tucat országra vonatkozna, ahonnan elektronikus utazási engedélyezési rendszerrel (ESTA) utazni az Egyesült Államokba. Az érintett országok között van az Egyesült Királyság, Írország, Franciaország, Japán és Magyarország is.

A módosítás jelentősen szigorítaná az ESTA-ra vonatkozó szabályokat, eddig ugyanis korlátozott mennyiségű információ és egy egyszeri 40 dolláros díj fejébe relatíve könnyű volt az országba való beutazás.

A diákok és a munkavállalók számára kiállított vízumoknál már korábban is követelte az amerikai állam, hogy állítsák nyilvánosra a közösségi médiás fiókjaikat. A külügyminisztérium akkor azt közölte, hogy a kormány az állampolgárok védelme érdekében cselekszik.

Mióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba, a kormány rendszeresen szigorítja a beutazás lehetőségeit, országonként eltérő keménységgel. Nyáron tizenkét ország állampolgárainak tiltotta meg az amerikai kormány a beutazást, hét másik ország lakosainak pedig nehezítette ezt, a lista pedig azóta újabb országokkal bővült.

A mostani javaslat hivatkozik Trump januári végrehajtási rendeletére, ami „Az Egyesült Államok védelme a külföldi terroristáktól és más nemzetbiztonsági és közbiztonsági fenyegetésektől” címet viselte.