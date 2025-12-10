Kikapott a negyeddöntőben a női kéziválogatott, a 7. helyen végzett a vébén

A női kézilabda-válogatott 28-23-ra kikapott a hazai pályán játszó Hollandiától a világbajnokság negyeddöntőjében.

A magyar csapat 12 év után jutott a legjobb 8 közé, a vereséggel a 7. helyen zárta a tornát (a negyeddöntőben vereséget szenvedő csapatoknál a sorrendet a középdöntős teljesítmény határozza meg).

A középdöntőből mi Dánia mögött másodikként jutottunk tovább, a hollandok a címvédő franciák legyőzésével elsőként zártak a csoportjukban. Az előző meccset betegség miatt kihagyó Vámos Petra visszatért a keretbe, ahogy a kapus Janurik Kinga is ott ült a kispadon.

Vámos Petra és a holland védők a negyeddöntőben. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Ahogy az várható volt, a hollandok nagy lelkesedéssel kezdték ezt a meccset is, a három Magyarországon játszó játékos, Angela Malestein, Kelly Dulfer és Dione Housheer góljaival 3-1-re vezettek. Nem estünk össze, Márton vezetésével percek alatt át is vettük a vezetést, 3-4. Lassítottuk a játékot, de a felkeményedő holland védekezéssel nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Nehéz lövéseket kellett vállalni, amiket Yara ten Holte kapus simán védett.

A 15. percben Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány 6-4-nél kért időt, és ugyan hiába egyenlítettünk, a hollandok átrohantak rajtunk, 10-6-ra elléptek. A félidő vége sem sikerült jobban, a felesleges eladott labdáinkkal és hibáinkkal a saját dolgunkat nehezítettük meg, 14-9-es állással mentek szünetre a csapatok.

Klujber Katrin (b) és a holland Angela Malestein. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A második félidőben sem változott nagyon a játék képe, maradt sokáig közte az 5 gól, sőt, a 39. percben egy visszafutás közben piros lapot kapott Klujber Katrin. A sokadik lerohanásuk után már 8 góllal vezettek a 43. percben (23-15), a mérkőzés lényegi része itt el is dőlt. Két gyors góllal visszajöttünk 5 gólra, és a kapuba időközbe beálló Janurik is védett kettőt. Közelebb azonban nem tudtunk kerülni, a vége sima holland győzelem lett (28-23).

A házigazdák az elődöntőben Norvégiával játszanak majd, a másik ágon Németország-Dánia/Franciaország meccs lesz.