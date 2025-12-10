Trump mielőbbi választ vár Zelenszkijtől, mert karácsonyra már megállapodást szeretne a tűzszünetről

Donald Trump amerikai elnök megbízottjai néhány napot adtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy válaszoljon egy béketerv-javaslatra, amely területi veszteségek elfogadását követeli Ukrajnától cserébe meghatározatlan amerikai biztonsági garanciákért – közölték a tárgyalásokról értesült tisztviselők.

Zelenszkij európai partnereinek elmondta: szombaton kétórás telefonbeszélgetésben sürgette őt Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és a leendő elnök veje, Jared Kushner a gyors döntéshozatalra. Egy, az időzítésről tájékozott forrás szerint Trump azt reméli, hogy a megállapodás karácsonyig megszületik. Az ukrán elnök jelezte az amerikaiaknak, hogy időre van szüksége az európai szövetségesekkel való konzultációhoz, mert attól tart, hogy ha Washington az európaiak hozzájárulása nélkül lép előre, az megosztja a nyugati egységet. Egy nyugati tisztségviselő úgy fogalmazott: Ukrajna két tűz közé szorult – olyan területi követeléseket kap, amelyeket nem fogadhat el, és egy amerikai nyomást, amelyet nem utasíthat vissza.

Trump és Zelenszkij októberben Fotó: TOM BRENNER/AFP

Hétfőn már beszámoltunk róla, hogy Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Zelenszkij elnökre, hogy fogadja el az átdolgozott amerikai béketervet – ami továbbra sem tetszik az ukránoknak, és még mindig azt gondolják, hogy az leginkább Moszkva érdekeit szolgálja. Azóta Zelenszkij találkozott az úgynevezett E3 (Franciaország, Németország, Egyesült Királyság) vezetőivel. Friedrich Merz német kancellár a londoni tanácskozás elején utalt a helyzet sürgősségére: „az elkövetkező napokról” kell beszélniük, mert „döntő időszak lehet mindannyiunk számára”.

Kedden este Zelenszkij közölte: „nagyon aktívan” dolgozik a háborút lezáró megállapodás elemein. Az ukrán és európai részeket már részletesen kidolgozták, ezeket hamarosan bemutatják az amerikai partnereknek, hogy a lehetséges lépéseket „a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban” meg lehessen tenni. A Witkoff–Kushner-küldöttség a múlt héten három napon át tárgyalt Miamiban az ukránokkal (Rustem Umerov védelmi tanácsadó és Andrij Hnatov vezérkari főnök képviselte Kijevet). A tárgyalásokon jelentősen átalakították az eredeti, nagyrészt orosz inputtal készült 28 pontos amerikai béketervet: a Zelenszkij által korábban „ukránellenesnek” nevezett pontok kikerültek az immár csak 20 pontos tervből, így a javaslat most kedvezőbb Kijev számára.

Trump a Politicónak adott hétfői interjúban így fogalmazott Zelenszkijről: „Meg kell mozdulnia, el kell fogadnia bizonyos dolgokat… mert vesztésre áll.” Eközben az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták az ukrán energetikai infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadásokat. Zelenszkij keddi nyilatkozatában hangsúlyozta: a valódi béke továbbra is attól függ, hogy Oroszország – amely „1945 óta a legnagyobb háborút indította Európában” – hajlandó-e valódi lépéseket tenni a vérontás leállítására és a háború újbóli fellángolásának megakadályozására. (via Financial Times)