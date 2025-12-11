A Pride miatt vádemelési javaslattal zárta a nyomozást a rendőrség Karácsony Gergely ellen

Vádemeléssel zárult a rendőrség nyomozása a Pride ügyében, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjában. Karácsony abszurdnak nevezte a vádakat, mivel a Fővárosi Önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez, van viszont joga ahhoz, hogy saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar, ezért szervezte idén a civilek helyett a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Büszkeség Menetét - mondta.

Karácsony a videójában arról is beszélt, hogy a jelenlegi rendszerben törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb büntetőjogi eszközökkel is fellépnek ellene. Ezt a kormány nemcsak a Pride ügyében lépte meg, hanem azzal a törvényjavaslattal is, amivel állítólag Budapestet akarná megmenteni a csődtől - a saját feltételei szerint.

A kormány tiltása után minden idők legnagyobb Pride-ját rendezték meg Budapesten. Aki szeretné hallani Gulyás Gergely egészen súlyos magyarázkodását a Pride/nem Pride ügyében, annak ezt a kormányinfót ajánlom.