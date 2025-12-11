Itt a Trump aranykártya, egymillió dollárért cserébe bárki felgyorsíthatja a vízumügyintézését

Donald Trump hivatalosan is elindította az úgynevezett „aranykártya” vízumot, amely lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy egymillió dollárért felgyorsítsák a vízumkérelmük elbírálását, a vállalatok számára pedig azt, hogy kétmillió dollárért meggyorsítsák egy olyan munkavállalójuk vízumügyintézését, akit az Egyesült Államokba szeretnének hozni.
Az aranykártya Trumpról elnevezett kormányzati honlapot is kapott, itt „rekordidő alatt megszerezhető amerikai tartózkodást” ígérnek az érdeklődőknek. A weboldal szerint a folyamat a jelentkezési anyagok benyújtását követően heteket vesz igénybe, ebben benne van egy vízuminterjú is. A 15 000 dolláros belbiztonsági feldolgozási díjra és – a biztonsági ellenőrzés jóváhagyása után – egymillió dolláros hozzájárulásra van szükség, de a külügyminisztérium felé fizetendő egyéb díjak is felmerülhetnek „a kérelmezőtől függően”. Az oldal szerint a sikeres pályázó törvényes állandó tartózkodási jogot kap EB-1 vagy EB-2 vízum birtokosaként, ezek olyan munkavállalási vízumok, amelyeket „rendkívüli” vagy „kivételes” képességekkel rendelkező személyek számára ítélnek oda.
A weboldal azt is belengeti, hogy hamarosan érkezik a Trump-platinakártya, ennek a várólistájára már fel lehet iratkozni. Ötmillió dollárért cserébe azt ígérik, hogy a jogosult kérelmezők évente akár 270 napot is az Egyesült Államokban tölthetnek anélkül, hogy amerikai adót kellene fizetniük a nem amerikai jövedelmük után.
Amikor februárban először érkeztek hírek az aranykártya programról, a vízum ára még ötmillió dollár volt, mostanra az némileg csökkent, ami miatt az amerikai ajánlat versenyképesebb lehet más, hasonló programoknál. Új-Zéland új aranyvízum-programja például körülbelül hárommillió amerikai dollárba kerül, mégis nagy érdeklődést váltott ki a tehetős amerikaiak körében Trump újraválasztása után.
Az elmúlt hetekben Trump meglehetősen sokat foglalkozott mind a legális, mind az illegális bevándorlás kérdésével, és átfogó változtatásokat vezetett be a legális bevándorlási rendszerben. A szövetségi hatóságok felfüggesztették a vízumkérelmek elbírálását a beutazási tilalommal érintett, többségében afrikai és közel-keleti országok állampolgárai számára, 19 ország állampolgárai számára felfüggesztik a bevándorlási kérelmek vizsgálatát, és felülvizsgálják azt az 50 000-nél is több menedékkérelmet, amelyet a Biden-adminisztráció idején hagytak jóvá.
Mindennek előzménye, hogy a múlt hónapban egy lövöldözésben két nemzeti gárdista is megsérült Washingtonban, egyikük később életét vesztette. A támadással a 29 éves afgán állampolgárt vádolnak, akit korábban a CIA képzett ki, és Afganisztánban az USA-nak dolgozott, idén áprilisban pedig menedékjogot kapott az USÁ-ban. (Guardian, CNN)
A belbiztonsági miniszter szerint ha valahol nincs stabil állam, akkor senki nem segít Amerikának, hogy kiszűrje a veszélyes bevándorlókat.
Részben olyan államokról van szó, amelyek esetében idén nyáron már részlegesen megtiltották a beutazást az Egyesült Államokba. Európai ország nem érintett.