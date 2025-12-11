Lemondott a bolgár kormány

Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök benyújtotta kormánya lemondását. Zseljazkov a hírt a bolgár köztévében élőben közvetített nyilatkozatában jelentette be, percekkel azelőtt, hogy a parlament megkezdte volna a szavazást a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról.

Roszen Zseljazkov
Fotó: STR/NurPhoto via AFP

Bulgária 2021 óta küzd belpolitikai válsággal. Négy év alatt hét parlamenti választást tartottak az országban, de a megosztott politikai mezőnyben nem tudott stabil kormányzótöbbség létrejönni.

A legutóbbi, tavaly októberi választást a 2020-as korrupciós botrányba belebukó Bojko Boriszov volt miniszterelnök pártja nyerte. Boriszov a választás után maga helyett Zseljazkovot küldte miniszterelnöknek, a törékeny koalíciónak azonban csak 126 mandátuma volt a 240 fős parlamentben.

Zseljazkov a januári kormányalakítás után azt tűzte ki fő célul, hogy Bulgária 2026 januárjától bevezesse az eurót. Ez a terv a jelenlegi kormányválság ellenére is megvalósul. (via MTI)

