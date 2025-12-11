Trump még jobban rámegy a pénzre, a béke jegyében Washington is részt kérne a befagyasztott orosz vagyonból

Az elmúlt hetekben a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció több dokumentumot is átadott európai partnereinek, amelyek egy-egy oldalban felvázolják Ukrajna háború utáni újjáépítésének és Oroszország globális gazdaságba való visszatérésének amerikai elképzelését – írja a The Wall Street Journal. A tárgyalóasztalnál zajló vita egyre kevésbé a határokról, és egyre inkább az üzletről szól, és különös módon nem csupán Oroszország áll szemben Ukrajnával, hanem az Egyesült Államok is hagyományos európai szövetségeseivel. A WSJ korábban is írt arról, hogy a Trump-adminisztrációhoz közel álló amerikai cégek már próbálják minél jobban pozicionálni magukat, hogy profitáljanak az amerikai béketervből.

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A WSJ szerint az egyik, európaiaknak átadott dokumentum részletes tervet tartalmaz arról, hogyan férhetnének hozzá amerikai pénzügyi és más vállalatok mintegy 200 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyonhoz különböző ukrajnai projektek megvalósítására. Ezek között szerepel például egy hatalmas adatközpont építése Ukrajnában, amelyet a jelenleg orosz megszállás alatt levő zaporizzsjai atomerőmű látna el energiával. Ukrán tisztviselőknek prezentált ötleteik között van az is, hogy a fronton harcoló veteránok tegyék le a fegyvert és kapjanak Szilícium-völgyi szintű fizetést olyan ultramodern adatközpontokban, amelyeket amerikai vállalatok építenének fel.

Egy másik anyag arról szól, hogy az amerikai elképzelések szerint hogyan lehetne visszavezetni Oroszországot a globális gazdasági vérkeringésbe. A terv szerint „üzletet békéért” logika alapján az amerikai vállalatok befektetnének stratégiai orosz ágazatokba – a ritkaföldfémek kitermelésétől az északi-sarki olajfúrásokig –, és segítenének helyreállítani az Oroszországból Európába és más régiókba irányuló energiaszállításokat. Nyilván ezek az elképzelések nem arattak osztatlan sikert az orosz energiáról 2022 óta leválni próbáló európai országok részéről. Az EU pont a múlt héten véglegesítette azt a jogszabályt, amely két éven belül teljesen megszüntetné az orosz vezetékes gáz importját.

Egyre inkább központi kérdéssé válik, mi legyen a befagyasztott orosz vagyonnal, ez nemcsak Európa és az Egyesült Államok között okoz feszültséget, hanem Európán belül is. Az Európai Bizottság ezeket a vagyonokat használná fedezetként egy Ukrajnának nyújtandó „jóvátételi hitelhez”, amelyet Kijev akkor fizetne vissza, amikor Oroszország megtéríti a háborús károkat. Belgium – amelynek letétkezelő intézményeiben a befagyasztott orosz pénzek többsége van – ellenzi a Bizottság tervét.

Fotó: AARON SCHWARTZ - POOL VIA CNP/dpa Picture-Alliance via AFP