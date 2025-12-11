Világszerte 30 ezer illegálisan tartott állatot foglalt le az Interpol

A világ 134 országának hatóságai rekordmennyiségű illegálisan kereskedett élő állatot foglaltak le szeptember és október között, ami az egzotikus háziállatok iránti növekvő keresletet jelzi – közölte az Interpol. Az Operation Thunder 2025 nevű globális akció során a rendőrség, a vámhatóságok, a határőrizet, valamint az erdészeti és vadvédelmi hatóságok közel 30 ezer élő állatot foglaltak le. De illegálisan kereskedett vadhúst, valamint rovarokat, növényeket és faanyagot is rekord mennyiségben koboztak el. Világszerte 5,8 tonna vadhúst foglaltak le, és növekedést tapasztaltak az Afrikából Európába irányuló csempészetben is.

Az Interpol mintegy 1100 gyanúsítottat azonosított; 24 embert Dél-Afrikában, kettőt Vietnámban és egyet Katarban tartóztattak le. „A Thunder művelet ismét rávilágít arra, milyen kifinomult és kiterjedt hálózatok működtetik az illegális állat- és növénykereskedelmet – olyan hálózatok, amelyek egyre inkább összefonódnak más bűnözési területekkel, a drogkereskedelemtől az emberi kizsákmányolásig” – írta az Interpol.

A kenyai hatóságok több mint 400 kg zsiráfhúst, a tanzániaiak pedig zebrából és antilopból származó húst és bőröket foglaltak le, mintegy 10 ezer dollár értékben.

De nem csak a nagytestű állatokkal kereskednek. A szeptember 15. és október 15. közötti művelet során a hatóságok közel 10 500 pillangót, pókokat és rovarokat foglaltak le, és éles növekedést tapasztaltak az egzotikus ízeltlábúak csempészetében. „Bár aprók, ezek az élőlények létfontosságú ökológiai szerepet töltenek be. Eltávolításuk felborítja a táplálékláncokat, és invazív fajok vagy betegségek megjelenéséhez vezethet, ami komoly bio- és közegészségügyi kockázatot jelent” – közölte az Interpol.

A vadvilág elleni bűnözés éves értékét 20 milliárd dollárra becsülik, de a valós összeg valószínűleg ennél jóval magasabb. Az Interpol közleménye szerint idén leggyakrabban állati maradványokkal, testrészekkel és származékokkal kereskedtek, amiket gyakran hagyományos gyógyászatban vagy élelmiszerekben használnak. Ugyanakkor az élő állatok lefoglalása is rekordot döntött, amit nagyrészt az egzotikus háziállatok – például madarak, teknősök, hüllők és főemlősök – iránti kereslet hajtott.

Nemrég a magyar hatóságok is találtak Tiszafüreden egy illegálisan tartott kistigrist, mait a Fővárosi Állatkertbe szállítottak, de márciustól a Veresegyházi Medveotthonban kaphat kifutót. (Reuters)