A 4iG szerint „súlyosan rágalmazó”, amit Hadházy Ákos állít

A 4iG Műsorszóró Kft. eladásával kapcsolatban adott ki közleményt a 4iG, reagálva Hadházy Ákos állításaira.

Az országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy az állami tulajdonban lévő Pro-M Zrt. megvásárolta a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t. a Jászai Gellért-féle 4iG-csoporttól.

Ami biztos: nagyobb részben saját forrásból, kisebb részben banki hitelből vásárolja meg az állam képviseletében a Pro-M Zrt. a többségi tulajdonosként Jászai Gellérthez kötődő 4iG Műsorszóró Kft.-t a cégbíróságon elérhető dokumentumok alapján.

Hadzházy szerint a 4iG ingyen szerezte meg néhány évvel ezelőtt az Antenna Hungária Zrt. többségi tulajdonrészét, a befolyt vételárat pedig az RTL megvásárlására fordítaná. A 4iG szerint ezek az állítások nem állják meg a helyüket.

Erre reagált a 4iG. A tőzsdei társaság szerint mivel az Antenna Hungária, vagyis mai nevén már 4iG Távközlési Zrt. csak 62,1 százalékban van a 4iG tulajdonában, a fennmaradó része pedig az államé, a befolyt vételár sem csak a 4iG-hez kerül, azon az állammal fognak osztozkodni. Vagyis ha feltételezzük, hogy a nyilvánosságra került számok igazak, és a vételár 72 milliárd forint lehet, akkor a 4iG 44,7 milliárdhoz jut az ügyletnek köszönhetően, az állam pedig 27,2 milliárdot pakol egyik zsebéből a másikba. A cég pedig – mint arra a 4iG közleménye kitér – nem ingyen, hanem egy többlépcsős, összesen 534 milliárd forint értékű tőkeemeléssel került a 4iG-hez. Egy állammal kötött stratégia megállapodás részeként a 4iG a nála lévő távközlési cégeket vitte be az Antenna Hungáriába tőkeemelés formájában. Erről és a tranzakcióhoz a Mészáros bankjától felvett 18 milliárdos hitelről is ebben a cikkben írtunk részletesebben

Márpedig a vételárat illetően a valóság nagyon közel lehet ehhez a számhoz, mivel bár a 4iG öt pontban reagált Hadházy Ákosra, ezek közül egy sem vonatkozik arra, hogy a képviselő szerint nagyjából 70 milliárd forint lehet a vételár.

A 4iG határozottan tagadja az országgyűlési képviselő azon kijelentéseit is, mely szerint a cég értékesítéséből származó bevételt az RTL Magyarország esetleges felvásárlásra fordítaná. A 4iG-nek ugyanis nincs ilyen szándéka a közleményük szerint, és erre irányuló tárgyalásokat sem folytat a televíziótársaság tulajdonosaival.

A cég Hadházy kijelentéseit „súlyosan rágalmazónak” minősíti és vizsgálja annak lehetőségét, hogy tisztességtelen piacbefolyásolás, valamint rágalmazás miatt jogi lépéseket tegyen az országgyűlési képviselő ellen.

