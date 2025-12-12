Félórás ünnepi beszéddel készül Mészáros Lőrinc a cége karácsonyi gálájára

„Tarts velünk egy könnyed, jó hangulatú estére, amelyet ismét számos meglepetéssel és sok más élménnyel teszünk számodra különlegessé. Reméljük, hogy az ikonikus környezetben idén is együtt tekinthetünk vissza az idei év közösen elért üzleti sikereire és eredményeire” - áll abban a meghívóban, amiben a Mészáros-csoport munkatársait hívják meg karácsonyi gálára.

A meghívóban emlegetett ikonikus környezet az a nem annyira kevés, hanem nagyon sok közpénzből felépült felcsúti sporttelep, egészen pontosan annak sportcsarnoka.

A felcsúti sportcsarnok Fotó: kormany.hu/MTI/MTVA

Jövő pénteken délután háromtól várják a vendégeket, az érkezőket Gájer Bálint szórakoztatja énekhangjával, majd 16:30-tól jön az egyik csúcspont: Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosának köszöntő beszéde fél órában.

Ezután díjátadó, vacsora, R-Go koncert, tombolák, Kis Grofó és egy meglepetésvendég is lesz. A házigazdák: Ördög Nóra és Stohl András.

A tombola fődíja három darab Suzuki Vitara, a buli hajnali háromig tart DJ Novákkal, buszok szállítják a vendégeket oda-vissza Felcsútra.

Ha valaki megy, küldjön fotókat a megirom@444.hu-ra vagy írja meg, ki volt a meglepetésvendég.