Letartóztattak egy pszichológusnőt a Szőlő utcai ügyben, aki a gyanú szerint rendszeresen bántalmazta a fiatalokat

Péntek délelőtt írtuk meg, hogy a Szőlő utcai ügy hetedik gyanusítottjának letartóztatását is indítványozta az ügyészség, péntek délután pedig a Budai Központi Kerületi Bíróság el is rendelte a letartóztatást egy hónapra, olvasható a Fővárosi Törvényszék sajtóközleményében.
A megalapozott gyanú szerint a javítóintézetben pszichológusként, majd nevelőként dolgozó személy hosszabb időn keresztül, több alkalommal bántalmazott a nevelése, felügyelete alatt állókat.
A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén 5 rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette és könnyű testi sértés vétsége megállapítására lehet alkalmas.
Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.
Mint írják, a nyomozás jelenlegi szakaszában elsődleges érdek a bizonyítási eljárás a terhelt befolyásától mentes lefolytatása. A bíróság szerint alappal lehet tartani attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást a büntetőeljárásban érintett személyek befolyásolásával veszélyeztetné vagy meghiúsítaná.
Tekintettel arra, hogy a letartóztatott személy a terhére rótt bűncselekményt hosszabb időn keresztül, több alkalommal, folytatólagosan követte el, ezért esetében a bíróság a bűnismétlés reális veszélyét is megállapította.
Csütörtökön közölte a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akció keretében az eddigi három gyanúsítotton túl újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. A pszichológusnő a hetedik gyanúsított.
A nő nevelőként több alkalommal is bántalmazhatta az intézetben lakó fiatalokat.
Kedd reggel nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez.
Az ügyészség szerint a hirtelen eljárásoknak semmi közük a nyilvánosságra került videókhoz.