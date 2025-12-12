Letartóztattak egy pszichológusnőt a Szőlő utcai ügyben, aki a gyanú szerint rendszeresen bántalmazta a fiatalokat

Péntek délelőtt írtuk meg, hogy a Szőlő utcai ügy hetedik gyanusítottjának letartóztatását is indítványozta az ügyészség, péntek délután pedig a Budai Központi Kerületi Bíróság el is rendelte a letartóztatást egy hónapra, olvasható a Fővárosi Törvényszék sajtóközleményében.

A megalapozott gyanú szerint a javítóintézetben pszichológusként, majd nevelőként dolgozó személy hosszabb időn keresztül, több alkalommal bántalmazott a nevelése, felügyelete alatt állókat.

A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén 5 rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette és könnyű testi sértés vétsége megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

Mint írják, a nyomozás jelenlegi szakaszában elsődleges érdek a bizonyítási eljárás a terhelt befolyásától mentes lefolytatása. A bíróság szerint alappal lehet tartani attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást a büntetőeljárásban érintett személyek befolyásolásával veszélyeztetné vagy meghiúsítaná.

Tekintettel arra, hogy a letartóztatott személy a terhére rótt bűncselekményt hosszabb időn keresztül, több alkalommal, folytatólagosan követte el, ezért esetében a bíróság a bűnismétlés reális veszélyét is megállapította.

Csütörtökön közölte a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akció keretében az eddigi három gyanúsítotton túl újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. A pszichológusnő a hetedik gyanúsított.