Mi kell ahhoz, hogy egy futballistát örökre eltiltsanak?

sport
Jász-Nagykun-Szolnok U19-es I. osztályú bajnokságában a Tiszaföldvár a Kenderest fogadta. A hazaiak a tabella első, a vendégek a közepén tanyáztak a köztük lévő távolság 6 pont volt a meccs előtt.

A szoljon.hu beszámolja szerint az első félidőben ugyan 3-0-ra ment a vendég Kenderes, de két játékosukat is kiállították. A 84. percben a hazaiak megfordították a meccset.

A fordítást nehezen tűrte a kenderesi Fejes Zsolt és Simon Gergő, akik üldözőbe vették a gólszerzőt, megrúgták, megütötték.

A játékvezető mindkettőjüket leküldte a pályáról, de Simon ekkor sem hagyta abba az ámokfutást. A játékvezető ellen fordult, combon rúgta, arcon ütötte, a térdébe talpalt.

A meccs félbeszakadt, a hivatalos végeredmény a 4-3 helyett 3-0 a hazaiak javára.

A fegyelmi bizottság Simont végleg eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, Fejes hat meccses eltiltást kapott.

Ez nem minden, mindkét játékos ellen hivatalból büntetőfeljelentés is indult garázdaság miatt.

sport labdarúgás kenderes foci eltiltás futball verekedés tiszaföldvár