Oroszország visszaüt Európának a befagyasztott vagyon kisajátítása miatt

Pert indított az orosz központi bank a belga Euroclear bank ellen egy moszkvai bíróságon, miután az EU Ukrajnát támogatná a négy éve kisajátított orosz vagyonból. Az EU-ban 2022 februárjában 210 milliárd euró értékű orosz vagyont fagyasztottak be, ebből 185 milliárd van az Euroclearnél. Az EU ebből a pénzből pótolná az ukrán költségvetési hiányt, ami a következő két évben 135,7 milliárd euró lehet. Az oroszok lopásnak tartják ezt a megoldást.
Az Európai Tanács jövő csütörtökön dönthet a pénz felhasználásáról, bevállalva a bizonytalan jogi következményeket és a belső intézményi válságokat. Több tagállam vezetője ellenáll – többek között a belga miniszterelnök, - őket megpróbálják erőből lenyomni. A vagyon felhasználását Orbán Viktor is ellenzi. Ahogy arról reggel írtunk, az EU azért akarja kijátszani az utolsó aduját, hogy jelezzék Trumpnak, még élnek, és nem hagyják, hogy a fejük felett döntsenek orosz befolyásról, amerikai érdekekről, a kontinens kiszolgáltatottságáról.
Az EU és Ukrajna szerint a befagyasztott orosz vagyont arra kell fordítani, hogy helyrehozzák, amit Oroszország tönkretett, épp ezért Brüsszel „kártérítési kölcsönnek” tartja a pénz felhasználását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez a megoldás igazságos, Friedrich Merz német kancellár pedig arról beszélt, a vagyon „lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy hatékonyan megvédje magát a jövőbeli orosz támadásoktól”.
Oroszország bírósági lépésére számítottak Brüsszelben, Valdis Dombrovskis európai gazdasági biztos pénteken azt mondta, az EU pénzügyi intézményei „teljes mértékben védettek” a jogi eljárásokkal szemben.
Belgium viszont attól tart, hogy ha az eljárás rosszul sül el, hatalmas számlát kell kifizetniük. Valérie Urbain, az Euroclear vezérigazgatója azt mondta, a pénz felhasználása „destabilizálhatja a nemzetközi pénzügyi rendszert”. Bart de Wever belga miniszterelnök egy sor „racionális, ésszerű és indokolt feltételt” szabott az EU-nak, mielőtt elfogadná a kártérítési tervet, és nem zárta ki, hogy jogi lépéseket tesz, ha az „jelentős kockázatot jelent” országára nézve. A csütörtöki csúcs előtt az utolsó pillanatig dolgoznak egy olyan megoldáson, amit Belgium elfogadhat. Az EU eddig nem nyúlt a zárolt vagyonhoz, de a kamatokat már Ukrajnának adta. Ez jogilag biztonságos, hiszen mivel Oroszország szankciók alatt áll, a bevétel nem orosz állami tulajdon. Az EU azt is egyértelművé tette, hogy ha Oroszország Belgiumot támadná jogi úton, akkor az orosz bíróságok ítéleteit nem ismernék el. (BBC)
Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.