Pert indított az orosz jegybank az Euroclear ellen a befagyasztott vagyon miatt

Az orosz jegybank egy moszkvai bíróságon pert indított az ellen az Euroclear nevű, brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelő cég ellen, amely a szankciók miatt Európában befagyasztott orosz értékpapírvagyon 194 milliárd eurós részét kezeli - írja a Meduza. Oroszország ezzel a gyakorlatban beszállt az EU éppen most kulmináló, ritkán tapasztalt mélységű belső konfliktusába, ami az Unió vezetését szembefordított az egyik alapító ország, Belgium kormányával, amelyik éppen a hasonló perektől tartott annyira.
A konfliktus azzal indult, hogy Friedrich Merz német kancellár szeptemberben felszólította az EU-t, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat használja fel Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására, azzal érvelve, hogy ez a lépés akár egy 140 milliárd eurós hitel előtt is megnyithatná az utat Kijev számára, és bizonyíthatná az orosz agresszióval szembeni „kitartást”.
Merz ezzel élesen szakított Berlin korábbi szkeptikus álláspontjával a lefoglalt orosz vagyon felhasználását illetően. A kancellár felhívása felhívása idején az Európai Bizottság már vizsgálta a belgiumi székhelyű Euroclearnél zárolt 194 milliárd eurónyi orosz vagyon felhasználásának lehetőségeit.
Az ötletet - vagyis az, hogy az eddig csak befagyasztott vagyonelemeket kobozzák el - a belga kormány ebben a formájában élesen ellenezte és ellenzi máig, attól tartva, hogy ha a zárolt vagyon elvétele miatt perek indulnak, vesztés esetén Belgiumnak kell fizetnie. Az Unió vezetése azonban nem tágít és mindenáron megpróbálja rávenni a belgákat, hogy egyezzenek bele a dologba. Hogy miért vállalnak ilyen éles konfliktust egy nem szélsőséges populisták vezette, jellemzően kompromisszumképes nyugat-európai alapító országgal? Friss elemző cikkünk ezt így magyarázza
„Új Jalta készül Európa felosztásáról, és Európa nincs ott a tárgyalóasztalnál. Ezért ki kell játszania utolsó aduját: a bizonytalan jogi következményeket és belső intézményi válságokat is bevállalva, az ellenálló tagállamokat erőből lenyomva, vészhelyzeti döntéssel is kisajátíthatják a négy éve befagyasztott orosz vagyonokat, hogy Ukrajnát támogassák a pénzből.”
A téma annyira súlyos belső konfliktusokat generált, hogy egyelőre nem tudni, lesz-e egyáltalán döntés a jövő csütörtöki határidőig az orosz vagyonokról. Az országát érintő extra kockázatok miatt ellenálló belga miniszterelnököt már azzal fenyegetik az Európai Bizottság környékéről, hogy ha tovább renitenskedik, Orbán Viktor sorsára jut – vagyis Belgium Magyarországhoz hasonlóan az EU szamárpadjába kerülhet, és nem osztanak neki lapokat a következő évek költségvetési és más fontos döntéseinél.
Az orosz jegybank közleményeiből az derül ki, hogy a pert olyan alapon indították, hogy az értékpapírjaik és készpénzük befagyasztása már eddig is anyagi károkat okozott nekik. Emiatt kártérítést követelnek, amelynek összege egyelőre nem ismert.
Ez a per tehát az elmúlt években történtek miatt indul el most, de az orosz fél szándéka nyilvánvaló: a közeljövőre nézve ezzel jelzik, hogy mindenképp jogi-anyagi elégtételt fognak követelni, ha az EU úgy dönt, hogy elveszi a zárolt vagyont.
Az orosz jegybank közleménye leszögezi, hogy a vagyonelemek „közvetett vagy közvetlen felhasználása” szerintük illegális és ellentmond a nemzetközi jognak. A szövegben fogadkoznak, hogy minden esetben fel fognak lépni az illwetékes hatóságoknál, ha a vagyonelemek biztonságát bármi fenyegetné.
Egy 140 milliárd eurós hitellel Ukrajna még évekig ellen tudna állni az orosz agressziónak.
Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.
A Bizottság azt javasolta, hogy rendkívüli jogköröket alkalmazzanak, és határozatlan időre tartsák érvényben a szankciókat az érintett eszközökre. Az intézkedéssel azért sietnének, mert attól tartanak, Trump esetleg egyoldalúan feloldaná az amerikai szankciókat Oroszországgal szemben.