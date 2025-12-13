A Fidesz képviselője hazugságot terjeszt a Szőlő utcai videóról és a hétvégi tiltakozásokról

„Magyar Péter és Puzsér Róbert a gyilkosok és erőszakos bűnelkövető fiatalkorú bűnözők oldalára állt, és értük szervez tüntetést! Magyar Péter és Puzsér Róbert a Pénzes Henriettát kegyetlenül meggyilkoló és akkor még fiatalkorú Kurai Andrásért tüntetnek hétvégén! Ezzel az elvetemült gyilkossal és a róla 10 éve készült videóval haknizik a »drogos« Juhász Péter, a gyermekek védelmére hivatkozva és kormányt hibáztatja.”

Ezt írta ki a Facebookra Budai Gyula, a Fidesz képviselője. Budai ezzel nemcsak a Fidesz új kommunikációs irányába (vagyis annak erőteljes hangsúlyozásába, hogy egy javítóintézetben bűncselekményekkel gyanúsított fiatalok vannak, és aki a bántalmazások ellen tiltakozik, az a bűnözőkkel van) áll bele teljes lendülettel,

hanem konkrétan hazugságot is terjeszt.

Az említett brutális gyilkosság 2006-ban történt, elkövetője akkor 15 éves volt. 2007-ben ítélték el 15 évre, a Blikk akkor riportot is közölt a gyilkosról a kecskeméti börtönből.

Vagyis a kétezertízes évek közepén, amikor a Juhász Péter által közzétett videó készült, egyrészt az életkora alapján sem lehetett volna a Szőlő utcában, másrészt ebben a javítóintézetben olyanok vannak, akik előzetes letartóztatásukat töltik, Pénzes Henrietta gyilkosa pedig eddigre már évek óta börtönben lévő elítélt volt. (Jelenleg is börtönben van, mert 2021-es szabadulása után újabb súlyos bűncselekményeket követett el.) A kormánysajtó közben egy másik férfit azonosít a videó szereplőjeként.

Ezek után állítja Budai Gyula, hogy Magyar Péter és Puzsér Róbert kifejezetten a brutális gyilkosság elkövetője miatt tüntetnek a hétvégén. A Juhász Péter által közölt, intézeti bántalmazásról szóló videóval kapcsolatban egyébként Orbán Viktor óvatosabb volt: bár ő is arról beszélt, hogy a javítóban bűnöző fiatalkorúak vannak, azt mondta: a videón látottak velük szemben sem férnek bele.