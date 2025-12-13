Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni – mondta Orbán a Szőlő utcai videóról

Szőlő utca rendőrökkel Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó, nevelő úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt, bűncselekményt valósított meg. És ez kamerán van, itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese” – jelentette ki Orbán Viktor a Mandinernek adott interjúban, amelyből egyelőre csak egy rövid részletet raktak ki.

Ezt azért is kellett hangsúlyoznia a miniszterelnöknek, mert az őt szolgáló hivatalos és félhivatalos felületek összehangoltan kezdték el tolni azt, hogy itt nem a bűncselekményeket elkövető felnőttekkel, hanem azok áldozataival, a Szőlő utcában lévő kiskorúakkal kell foglalkozni, az ő bűneiket kell hangsúlyozni.

Orbán ebben a nagyon rövid videóban is tett egy hamis állítást, illetve egy súlyosan félrevezető kijelentést.

Az első könnyen ellenőrizhető. Orbán azt mondja, hogy

„a Szőlő utca az egy speciális intézet. Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket.”

Ehhez képest, ahogy azt többek között a Kriminológiai Társaság is kifejtette, a javítóintézetek nem börtönök, a Szőlő utcai intézetben nem elítéltek vannak, hanem letartóztatásukat töltők, akiket megillet az ártatlanság vélelme. A fogvatartásuk célja – emberi méltóságuk megőrzése mellett –, hogy biztosítsák a jelenlétüket egy még folyamatban lévő büntetőeljárásban.

A másik egy politikai állítás, amelyet nehéz a valósággal összeegyeztetni. Orbán ugyanis azt mondta a videón látható bűncselekményekhez hasonló tettekről, hogy

„az állam ezeket fel is deríti, ki is nyomozza, meg is bünteti”.

De mindannyian tudjuk, hogy ezek a esetek évekkel korábban történtek, és józan paraszti ésszel se nehéz összerakni, hogy ha a kormány most, a médiában megjelent szörnyű részletek után áll neki radikálisan átalakítani a javítóintézetek felügyeletét, akkor azok működését Orbán Viktor sem tarthatja jónak. Az más kérdés, hogy a szakmai konszenzus szerint az új intézkedések rontanak a helyzeten.

A Tisza Párt szombaton a Karmelita előtt tüntet, míg a Puzsér Róbert-féle Polgári Ellenállás és más civilek a Szőlő utcai intézethez vonulnak vasárnap. Az egyre szövevényesebb ügyet itt foglaltuk össze közérthetően.