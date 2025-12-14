A lengyel külügyminiszter Szijjártónak: Ha tényleg háború lenne, ti az oroszok mellé állnátok

Nem először csapott össze az X-en (Twitteren) Szijjártó Péter és lengyel kollégája, Radosław Sikorski. Ezúttal a lengyel külügyminiszter Orbán Viktornak azt posztját kommentálta, melyben a magyar miniszterelnök amiatt lamentált, hogy az Európai Tanács egyszerű többséggel döntött az orosz eszközök befagyasztásáról.

Viktor kiérdemelte a Lenin-rendet

írta Sikorski, mire Szijjártó az alábbi riposzttal reagált:

Megértjük, hogy nagyon szeretnétek, hogy háború legyen Oroszország és Európa között! Nem hagyjuk, hogy belerángassatok minket a háborútokba!!

Sikorski hallgatja Szijjártót a NATO 75. szülinapi csúcsán Brüsszelben.
Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Ezzel azonban feladta a magas labdát Sikorskinak, aki le is csapta:

Hacsak Oroszország nem támad újra, nem lesz ilyen háború, de megértjük, hogy ezúttal az ő oldalukon állnátok.

