Ukrajna lemond a NATO-csatlakozási törekvéseiről

külföld
Nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna feladta a NATO-csatlakozási törekvéseit – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai küldöttséggel való berlini tárgyalások előtt vasárnap. Az elnök azt mondta, a döntés egy, a háború befejezése érdekében hozott kompromisszum volt.

Az elnök azt mondta, ha nem is csatlakoznak a NATO-hoz, olyasmi garanciára vágynak, mint a NATO 5. cikkelye, amely lehetővé tenné a katonai beavatkozást a szövetségesek részéről egy esetleges újabb orosz támadás esetén. A berlini találkozókon vasárnap és hétfőn az ukránok az amerikaiakkal közösen vizsgálnak át egy húsz pontos tervet, amely a tervek szerint tűzszünethez vezetne.

Fotó: HANDOUT/AFP

Az amerikaiak álláspontja hétről hétre változik, az amerikai 28, majd 19, majd 20 pontos ultimátumról november végén írtunk legutóbb. Decemberben az ukrán elnök már arról is beszélt, hogy két-három hónapon belül választásokat is hajlandó volna tartani.

A NATO-csatlakozás követelése mindvégig fontos sarokköve volt az ukrán politikának, még az alkotmányba is belekerült. Oroszország a bejelentéssel sikert könyvelhet el, hiszen az orosz narratíva szerint Ukrajna megtámadására azért is volt szükség, mert a NATO-hoz való csatlakozásával a katonai szövetség közvetlenül határossá vált volna az oroszokkal. (Reuters)

orosz-ukrán háború külföld Egyesült Államok oroszország nato-csatlakozás orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij nato ukrajna nato-tagsága
Kapcsolódó cikkek

Ultimátum helyett újra minden mozog: 19 pont maradt az amerikai béketervből, az ukránok puhítanak

Előrelépés a tárgyalásokon, de Rubio szerint is sok pont változhat még. A kulcskérdésekről a Trump–Zelenszkij-találkozón fognak dönteni, aztán jönnek az oroszok.

Kolozsi Ádám
külföld

Zelenszkij 60–90 napon belül kész lenne megtartani az elnökválasztást Ukrajnában

Az ukrán elnök szerint ehhez előbb garantálni kell a választók biztonságát, valamint jogszabályokat is kell módosítani.

Czinkóczi Sándor
háború