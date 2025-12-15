8 órán át gyűrte egymást Zelenszkij és Witkoff, tisztviselők szerint komoly biztonsági garanciákat dolgozott ki Amerika

„Valódi előrelépést” tett a béke felé a kétnapos berlini tárgyalások során Kijev és Washington – értékelte a tárgyalásokat Rustem Umerov, magas rangú ukrán biztonsági tisztviselő és tárgyaló. Az optimista hangvétel ellenére területi kérdésekben még mindig nem sikerült végleges megállapodásra jutni.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezette delegáció két fordulóban tárgyalt Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel az orosz–ukrán háború befejezésére irányuló béketervről Berlinben.

A vasárnapi tárgyalás 5, a hétfői 2 órán át tartott. Vasárnap este Witkoff arról posztolt, hogy a két delegáció „mélyreható megbeszéléseket folytattak a 20 pontos béketervről, a gazdasági programokról és egyéb kérdésekről,” és a tárgyaláson „jelentős előrelépés történt.”

A tárgyalásokat hétfőn Zelenszkij is produktívnak nevezte, megjegyezve, hogy azok nem voltak könnyűek. Megerősítette, hogy nem fogadnak el semmilyen területi engedményt. Azt mondta, Oroszország a tárgyalások során a „könyörtelen támadásait” használja nyomásgyakorlásként, és egyetlen erőmű sem mentesül a támadások alól.

A Guardian újságírója beszélt a tárgyalás után amerikai tisztségviselőkkel, akik közölték, az amerikai delegáció optimista volt. Állították, 90 százalékban megegyezésre jutottak, és kidolgoztak egy „5. cikkhez hasonló” biztonsági garanciát Ukrajna számára, ami mind Kijev, mint az európaiak számára kielégítő.

Részleteket egyelőre nem árultak el, de szerintük „nagyon erős biztosítékokról” van szó, amelyek megakadályozzák, hogy a megállapodás után újrakezdődjön a háború. Megerősítették, hogy Amerika nem fog katonákat küldeni Ukrajnába.

Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

A tárgyalások után sok kérdés maradt nyitva, ezek közül a legfontosabb az elfoglalt területek státusza, illetve zaporizzsjai erőmű jövőbeli működésének kérdése. A tisztviselők arról beszéltek, még nincs megállapodás arról, hogy a megállapodás után ki ellenőrizné a területeket és hogyan ismernék el azokat. Egyikük elmondása szerint „ötletelnek” arról, hogy az elfoglalt ukrán területeket „gazdasági szabadzónává” alakítsák, és sok időt töltöttek a részletek meghatározásával. A tisztviselők elismerték, lehet, hogy nem tudják ezt a kérdést megoldani.

Az AFP-nek névtelen források azt mondták, az Egyesült Államok továbbra is arra ösztönzi Kijevet, hogy adja át Oroszországnak az egész Donyeck és Luhanszk régiót. Az ukrán külügyminiszter-helyettes cáfolta, hogy ez elhangzott volna.

Volodimir Zelenszkij viszont ráerősített, hogy területi kérdések továbbra is megoldatlanok. A német kancellárral folytatott tárgyalás után az amerikai tárgyalásokat kommentálva arról beszélt, „úgy tűnik, hogy a területi kérdésekben továbbra is eltérő álláspontot képviselünk, de mindenki kész a produktív munkára a megoldások megtalálása érdekében, ami közelebb hozza a háború valódi végét.”

Azt is mondta, Ukrajnának egyértelmű és működőképes garanciákra van szüksége, mielőtt területi követeléseket fontolóra vehetne. Zelenszkij szerint Oroszország a tárgyalások során a könyörtelen támadásait használja fel nyomásgyakorlásként, és megjegyezte, hogy Ukrajnában egyetlen erőmű sem maradt ki a támadásokból.

Friedrich Merz német kancellár a tárgyalás után a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról beszélt. Merz egy kérdésre válaszolva arra utalt, ez az egyetlen lehetőség, amit az EU ténylegesen elfogadhat, a hitelfelvétel ugyanis a magyar és szlovák kormányfő vétóján elbukhat. Merz arról beszélt, az EU hitelessége forog kockán, ha a tagállamok nem tudnak erről megegyezni a csütörtöki tanács ülésen.

Zelenszkij és Merz Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Merz szerint „az Európai Unió cselekvőképessége évekre, ha nem hosszabb időre súlyosan meggyengül, és a világnak megmutatjuk, hogy képtelenek vagyunk összefogni és cselekedni történelmünk ilyen kritikus pillanatában”. (Orbán Viktor viszont úgy látja, ez a döntés hadüzenet lenne.)

A német kancellár dicsérte az Egyesült Államok „jogi és anyagi” biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatait, szerinte a példátlan diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően valódi esély van a békére.

Zelenszkij vasárnap bejelentette, hogy nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna feladta a NATO-csatlakozási törekvéseit. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov hétfőn közölte, Ukrajna NATO-ba való belépésének tilalma továbbra is a potenciális békeszerződés követeléseinek „sarokköve” marad. (Guardian, Kyiv Independent)